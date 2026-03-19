GF Vip, Sonia Bruganelli si 'vendica' e asfalta Selvaggia Lucarelli: “Non ero io che volevo il suo posto"
L'ex moglie di Bonolis ha commentato con ironia la scelta della blogger come opinionista del reality. Gli attriti tra le due risalgono all'edizione di Ballando 2024.
Sonia Bruganelli non ha resistito. Quando un utente su X le ha chiesto cosa pensasse del nuovo ruolo di Selvaggia Lucarelli, opinionista al Grande Fratello Vip 2026, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha risposto con una stoccata chirurgica. Perché anni fa era stata accusata di aver ‘tramato’ per sostituire Selvaggia a Ballando, e ora ha avuto la sua piccola rivincita personale. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.
Grande Fratello Vip, la stoccata di Bruganelli a Selvaggia Lucarelli
"Sonia, che cosa pensi di Selvaggia Lucarelli al GF VIP?". La domanda di un utente social, apparentemente innocua, ha aperto una porta (anzi un portone) che Sonia Bruganelli ha scelto di varcare senza esitazioni. E così l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha replicato con una frecciata da manuale: "Che, evidentemente, non ero io che volevo prendere il suo posto". Un messaggio che – per chi conosce la storia e i precedenti tra le due – appare chiarissimo.
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Il precedente tra Bruganelli e Lucarelli
Anni fa, Selvaggia Lucarelli aveva scritto nella sua newsletter che Bruganelli avrebbe tentato — attraverso i suoi "agganci" — di sfilarle il ruolo di giurata del programma di Milly Carlucci. Un’accusa pesante, lanciata pubblicamente, che all’epoca non aveva ricevuto alcuna risposta ufficiale da parte della diretta interessata. Sonia Bruganelli aveva scelto il silenzio, rischiando però che il suo atteggiamento venisse interpretato come una conferma delle insinuazioni di Selvaggia.
Ma la risposta pervenuta adesso è un colpo da maestro. Selvaggia Lucarelli è infatti approdata al Grande Fratello Vip proprio nel ruolo di opinionista, lo stesso che Bruganelli aveva occupato. Per cui alla fine è stata la blogger a ‘soffiare’ il posto alla produttrice. Non viceversa.
Una rivalità nata sotto i riflettori di Ballando
Per capire davvero le ragioni di questa rivalità, bisogna tornare alla pista di Ballando. Sonia Bruganelli ha partecipato come concorrente del dance show nel 2024, trovandosi faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giudice. E il loro rapporto è stato un susseguirsi di tensioni, scontri in diretta, e continue frecciate (a volte pesanti) anche via social. In uno dei momenti più ‘critici’, Bruganelli aveva risposto per le rime a un articolo della Lucarelli (che si riferiva al suo matrimonio con Bonolis) invitando la giornalista a non coinvolgere i suoi figli. Il confronto si era fermato lì, ma evidentemente gli attriti tra le due donne non sono mai stati risolti pienamente. Lo dimostra chiaramente l’ultima frecciatina e potrebbe dimostralo (a breve, lo sperano i fan) una replica altrettanto tagliente di Selvaggia.
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