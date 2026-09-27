GF Vip, l'espulsione di Simone Annicchiarico è un rischio per gli ascolti: l'ipotesi televoto e cosa potrebbe accedere ora Il reality forse non può permettersi di perdere subito il concorrente che più ha creato dinamiche nei primi giorni nella Casa: mentre i fan protestano, la produzione corre ai ripari

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Può questo Grande Fratello Vip, partito già con ascolti a picco, privarsi dell’unico protagonista che finora è riuscito ad attirare l’attenzione e anche l’affetto del pubblico? E’ una domanda che in queste ore si stanno certamente facendo gli autori del reality di Canale 5 rispetto alla situazione delicata di Simone Annicchiarico.

Simone Annicchiarico, protesta dei fan e lui in attesa in un hotel: cosa sta succedendo

Nei giorni scorsi il conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, è stato al centro delle vicende della Casa dopo che gli è sfuggita una bestemmia in diretta. Come da regolamento e da (ormai numerosi) precedenti, Annicchiarico è stato fatto uscire dal gioco.

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Nel corso della quarta puntata serale, arrivato in studio, Annichiarico si è ripetutamente scusato per l’espressione usata riconoscendo anche di aver dato un pessimo esempio. Il suo pentimento, così come la grande volontà di rimanere in gioco hanno spinto Ilary Blasi a comunicargli che la sua posizione al momento è in realtà sospesa.

"Io non posso decidere adesso, non posso perché non sono io a decidere, però facciamo una cosa: io inoltro questa tua richiesta al Grande Fratello e alla produzione, e nei prossimi giorni vediamo quello che succede. Io più di questo non posso dirti, se non che mi dispiace", ha spiegato la conduttrice. Come sempre, dunque, la palla passa ora alla produzione. Quel che è certo è che il dispiacere di Ilary Blasi è sincero, e l’uscita definitiva di Simone Annicchiarico sarebbe un bel problema per questo GF Vip.

Oltre ai commenti delle due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Bonamici che hanno detto entrambe di sperare in un atto di clemenza nei confronti del conduttore, a scatenarsi sono stati anche i fan di Annicchiarico che hanno sommerso i social di messaggi in cui chiedevano di farlo rientrare nella casa, a conferma del fatto che, per ora, figlio d’arte sembra essere il concorrente che più di tutti ha movimentato queste prime settimane di gioco e la scelta di eliminarlo d’ufficio potrebbe costare cara in termini di ascolti.

C’è un indizio in particolare che fa pensare che la produzione del reality non si prenderà questa responsabilità. Oltre alle considerazioni già fatte infatti, c’è da ricordare che Annicchiarico non è stato rimandato, per ora, a casa. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio infatti, il conduttore è stato portato in un hotel ed è tuttora in stato di "isolamento", come è necessario per proseguire il suo percorso nel reality. La sentenza sul futuro di Simone nella casa potrebbe essere delegata a un "televoto", una soluzione che toglierebbe le castagne dal fuoco agli autori e che darebbe al concorrente buone possibilità per un rientro visti i tanti fan che è riuscito a conquistare in pochi giorni. Per capire se sarà proprio così bisogna attendere la diretta della prima serata di lunedì.

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