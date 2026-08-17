Grande Fratello Vip, torna Alex Belli: l’indiscrezione sul nuovo cast sa di già visto e scattano i dubbi Il personaggio più discusso della sesta edizione potrebbe rientrare nella Casa insieme ad altri volti già conosciuti dal pubblico: il suo nome torna al centro delle indiscrezioni sul cast.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il nome di Alex Belli torna a circolare con insistenza in vista della nona edizione del Grande Fratello Vip, e l’eventuale ritorno dell’attore nella Casa avrebbe inevitabilmente un peso particolare, considerando quanto aveva fatto discutere la sua precedente esperienza nel reality. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela, che sul settimanale Chi ha anticipato alcuni dei possibili protagonisti della nuova edizione, inserendo proprio Belli tra i grandi ritorni.

Alex Belli al Grande Fratello Vip: il ritorno di un veterano

Alex Belli era stato uno dei personaggi centrali della sesta edizione del reality, diventando protagonista di una delle vicende sentimentali più commentate nella storia recente del programma. In quell’occasione aveva fatto parlare soprattutto il rapporto con Soleil Sorge e il coinvolgimento della moglie Delia Duran. A distanza di tempo, dunque, il suo eventuale rientro nella Casa potrebbe rappresentare una scelta destinata a suscitare parecchia curiosità, soprattutto perché Belli conosce ormai perfettamente le dinamiche del reality e potrebbe affrontare una nuova esperienza con una prospettiva completamente diversa rispetto al passato.

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Gli altri grandi possibili ritorni nella Casa del GF

Quello di Alex Belli, però, non sarebbe l’unico ritorno importante. Secondo le indiscrezioni riportate nelle ultime ore, nel cast della nona edizione del Grande Fratello Vip dovrebbero esserci anche Giulia Provvedi e Valeria Marini, entrambe già protagoniste di precedenti edizioni. Per Valeria Marini si tratterebbe addirittura della quarta esperienza nel format, dopo le partecipazioni alle edizioni 1, 4 e 6, mentre Giulia Provvedi aveva preso parte alla terza edizione. Il possibile ritorno di questi volti storici suggerisce quindi l’intenzione di puntare anche sulla memoria del pubblico e su personaggi capaci di riportare nella Casa dinamiche già conosciute. Una sorta di edizione All Stars, con tutti i più amati volti del passato del programma potrebbe essere al vaglio quest’anno? Al momento è difficile dirlo.

Il cast resta ancora top secret

Attorno al nuovo Grande Fratello Vip, intanto, continuano a moltiplicarsi i nomi. Tra le indiscrezioni sono comparsi diversi personaggi, alcuni dei quali avrebbero già smentito oppure non sarebbero realmente in trattativa, mentre altri sarebbero ancora al vaglio della produzione. È però importante sottolineare che il cast non è stato ancora ufficializzato nella sua interezza, motivo per cui tutte le anticipazioni devono essere considerate con cautela. Al momento, secondo quanto riportato da Candela, i nomi che sembrerebbero avere maggiore solidità sono proprio quelli di Giulia Provvedi, Valeria Marini e Alex Belli.

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