GF Vip, le reazioni dei gieffini alla vittoria della Mussolini: "Ha vinto quella gallina", e si parla già di ritorno in TV Dopo una finale di colpi di scena, la vittoria di Alessandra Mussolini continua a far discutere, mentre Mediaset starebbe già pensando a un nuovo ruolo per lei.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La finale del Grande Fratello Vip ha confermato quello che nelle ultime settimane era diventato sempre più evidente: Alessandra Mussolini, partita come uno dei personaggi più divisivi dell’edizione, è riuscita a conquistare il pubblico fino a vincere il reality condotto da Ilary Blasi. Un risultato che pochi avrebbero immaginato all’inizio del programma. Subito dopo la proclamazione, la vincitrice ha commentato con ironia: "Io sono felicissima. Noi abbiamo vissuto in una bolla quindi io che ne sapevo. Sono vestita da Cesna quindi ha vinto la Cesna". Ma vediamo invece come hanno reagito gli altri protagonisti del reality.

Alessandra Mussolini Vince il Grande Fratello Vip: le reazioni nella Casa

Tra i commenti più discussi c’è stato quello di Antonella Elia, seconda classificata e rivale storica di Alessandra nel reality. "Sicuramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina", ha dichiarato senza nascondere la delusione. Molto diverso invece il tono di Lucia Ilardo, che durante il programma aveva legato molto con la vincitrice: "Sono felicissima che ha vinto Alessandra, é come se l’avessi vinto io perché per me lo ha vinto già dal giorno 1".

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Anche Raimondo Todaro ha riconosciuto il peso avuto dalla Mussolini nel programma: "É stata una protagonista indiscussa, così come Antonella, meritavano di vincere entrambe". Felicissima pure Francesca Manzini: "Sono stra felice, brava amoretta!". Perfino Renato Biancardi, nonostante le tensioni vissute nella Casa, ha ammesso: "Se lo è meritato, nonostante abbia rotto i cocchi è stata decisiva e ha spostato gli equilibri sempre".

Non sono mancati anche Raul Dumitras: "Te lo sei meritato, sei stata la più forte di tutte, grande Ale!", e Adriana Volpe: "È stata un’edizione pazzesca, loro veramente le regine del Gf Vip 8. Il mio cuore è più legato ad Antonella, ma la corona è andata ad Alessandra, bravissime entrambe."

GF Vip: il commento postumo di Selvaggia Lucarelli che fa discutere

Molto attese anche le parole delle opinioniste, soprattutto quelle di Selvaggia Lucarelli, che durante l’edizione aveva spesso discusso con Alessandra Mussolini. In finale, però, il tono è stato sorprendentemente positivo: "Alessandra sei stata una concorrente straordinaria, instancabile, a tratti insopportabile, creativa, divertente". Poi, nella notte, è arrivata anche la battuta social destinata a far discutere: "‘Vince Mussolini’ fa un certo effetto, ma questa volta andrà tutto bene". Un commento ironico che ha rapidamente fatto il giro del web. Più misurato invece il commento di Cesara Buonamici: "Ha tenuto la scena sempre, è indomita quella donna".

Le indiscrezioni sulle nuove offerte alla Mussolini dopo il reality

Il successo ottenuto al Grande Fratello Vip potrebbe ora aprire nuove porte televisive ad Alessandra Mussolini. Secondo diverse indiscrezioni, Mediaset starebbe valutando per lei il ruolo di opinionista in alcuni talk show di Rete 4. Si parla anche della possibilità di vederla in un adventure game televisivo, ipotesi che ha subito fatto pensare a Pechino Express. Nel frattempo, resta aperta pure la strada di un ritorno in Rai accanto ad Alberto Matano a La Vita in Diretta, dove aveva già partecipato come opinionista prima dell’esperienza nel reality. Dopo mesi trascorsi tra scontri, battute e momenti diventati virali sui social, Alessandra Mussolini sembra essere riuscita a trasformarsi nella protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e, forse, anche in uno dei volti più richiesti della prossima stagione televisiva.

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