Grande Fratello Vip, arriva la prima accusa di censura degli autori, e riguarda Maria De Filippi: "Stop al televoto"
La nuova edizione è iniziata da pochissimo, ma tra le mura della Casa sono già emerse le prime simpatie e non è mancato un episodio destinato a far discutere.
Il Grande Fratello Vip è partito da pochi giorni e, nonostante sia ancora presto per parlare di vere e proprie dinamiche consolidate, la Casa ha già iniziato a regalare materiale per le prime discussioni. Da una parte c’è una possibile infatuazione che potrebbe trasformarsi in una delle prime storie di questa edizione, dall’altra un episodio avvenuto durante la diretta che sui social è stato immediatamente interpretato come una censura. Al centro di queste storie ci sono Alessandro Varsi, Piera Meloni e Simone Annicchiarico, in due situazioni completamente diverse ma già molto commentate dal pubblico.
Grande Fratello Vip: Alessandro Varsi è già innamorato
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A parlare apertamente di un interesse è stato Alessandro Varsi, già protagonista lo scorso anno di Too Hot to Handle, dove aveva conosciuto Carlotta Cocina, con cui aveva poi vissuto una relazione durata circa un anno anche lontano dalle telecamere. La storia si è conclusa tra recriminazioni e frecciatine, ma l’ingresso nel Grande Fratello Vip sembra aver portato Alessandro a guardare avanti.
Il concorrente, infatti, durante una conversazione con Jonathan Kashanian, ha confessato di essere rimasto colpito da Piera Meloni, pur sapendo che al momento la situazione non è semplice perché lei è fidanzata: "Non si poteva fare l’anno scorso questo Grande Fratello che Piera era single? E’ una brava ragazza, a trovarle così. Si vede, si percepisce quando una è una brava ragazza o meno, nei suoi modi di fare, nel suo modo di parlare anche. Io sono un bravo ragazzo, cerco questo io. Sono molto giocherellone, molto scemotto, ma quando mi affeziono a una persona ho occhi solo per lei, quando mi piace una ragazza non mi permetterei mai di fare una battuta alle altre".
GF VIP: le parole di Simone Annicchiarico su Maria De Filippi
Se la possibile coppia sta appena muovendo i primi passi, ben più particolare è quanto accaduto durante un momento di conversazione in giardino con protagonista Simone Annicchiarico. Il conduttore, figlio di Walter Chiari, si è lasciato andare a un discorso dai toni surreali, toccando diversi argomenti e arrivando infine a citare anche Maria De Filippi.
La frase, però, non è stata completata. Annicchiarico ha fatto in tempo a dire: "Stop al televoto, Maria De Filippi, vedi la più grande esibizione della tua vita…", dopodiché l’audio della diretta è stato improvvisamente silenziato. La tempistica ha attirato immediatamente l’attenzione degli spettatori, soprattutto perché l’interruzione è arrivata proprio mentre veniva pronunciato il nome della celebre conduttrice.
L’episodio ha rapidamente iniziato a circolare sui social, dove diversi spettatori hanno parlato di una presunta censura. Naturalmente, dal semplice silenziamento dell’audio non è possibile stabilire con certezza quale sia stata la ragione dell’intervento della regia, ma il tempismo ha alimentato inevitabilmente le ipotesi.
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