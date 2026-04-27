GF Vip, spunta il presunto motivo della sostituzione di Giulia Salemi con Rebecca Staffelli come inviata social Tra versioni mai confermate e retroscena che continuano a far discutere, il presunto addio di Giulia Salemi al Grande Fratello VIP resta un caso aperto che alimenta nuove congetture.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo una fase in cui il Grande Fratello sembrava essersi allontanato dalle dinamiche più accese del gossip televisivo, la sua storia si intreccia nuovamente con quella di Giulia Salemi, e torna improvvisamente al centro dell’attenzione, complice una serie di vicende ricostruite tra podcast e vecchie relazioni, che aprono nuovi possibili scenari dietro la sostituzione della showgirl nel cast del programma.

GF VIP: il retroscena sulla sostituzione di Giulia Salemi come inviata social

Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e rilanciate anche da Gabriele Parpiglia, il motivo della mancata riconferma di Giulia Salemi nel ruolo di inviata social del Grande Fratello VIP potrebbe essere legato al modo in cui gestiva la lettura dei tweet durante le puntate. Si tratterebbe, è bene ribadirlo, di una versione non verificata e che andrebbe presa con le pinze, ma l’esperto riporta che "Giulia Salemi, quando era l’inviata social al Grande Fratello Vip, leggeva i tweet senza mai toccare negativamente i suoi amici nella Casa. Questo è stato uno dei motivi per cui Mediaset l’ha spedita, scegliendo Rebecca Staffelli l’anno dopo". Una dichiarazione che, se da un lato prova a dare una spiegazione all’avvicendamento della responsabile social, dall’altro resta tutta da confermare.

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Grande Fratello Vip, l’approccio insufficiente di Giulia Salemi

L’ipotesi avanzata, sempre con il beneficio del dubbio, è che l’atteggiamento della Salemi potesse essere percepito come troppo "protettivo" nei confronti di alcuni concorrenti, soprattutto quelli a lei più vicini. Si parla quindi di una conduzione dei contenuti social che avrebbe privilegiato determinati commenti, evitando quelli più critici o potenzialmente scomodi. Se questa ricostruzione avesse un fondamento, si tratterebbe di una scelta editoriale ritenuta non del tutto in linea con le esigenze del programma, che da sempre punta a rappresentare il parere del pubblico in maniera il più possibile ampia e variegata, anche nelle sue sfumature più critiche.

L’arrivo di Rebecca Staffelli al GF Vip

Nel passaggio alla stagione successiva del Grande Fratello VIP, il ruolo è stato affidato a Rebecca Staffelli, segnando così un cambio che all’epoca aveva sorpreso una parte del pubblico. Molti spettatori, infatti, non avevano percepito particolari criticità nel lavoro svolto da Giulia Salemi, motivo per cui la sostituzione era apparsa poco chiara. Anche in questo caso, collegare direttamente l’arrivo della Staffelli alle presunte dinamiche legate alla gestione dei tweet resta da confermare, non essendo mai stata chairita dai diretti interessati e dall’azienda. A rendere il quadro ancora più movimentato è stato il recente episodio legato al podcast Non lo faccio x moda, in cui Giulia Salemi ha ospitato Cecilia Rodriguez. Durante la conversazione, è emerso il nome di Francesco Monte, con dichiarazioni che avrebbero provocato la reazione dell’ex tronista, che ora sarebbe propenso a rispondere per vie legali.

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