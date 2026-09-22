Grande Fratello Vip, Piera Meloni ammette l'attrazione per Alessandro Roncaccia: il fidanzato Gian Marco reagisce in lacrime Piera Meloni non esclude che nella Casa possa nascere qualcosa con Alessandro Roncaccia e ammette di essere attratta da lui: fuori dal reality, Gian Marco Ciaccia reagisce.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Piera Meloni è entrata al Grande Fratello Vip con una relazione fuori dalla Casa e con la consapevolezza di voler vivere fino in fondo una nuova esperienza televisiva. Eppure, con l’arrivo degli altri concorrenti, qualcosa sembra essersi mosso sul piano delle simpatie e delle attrazioni. Al centro dell’attenzione è finito Alessandro Roncaccia, con il quale la 25enne ha iniziato a mostrare una complicità che non è passata inosservata né dentro né fuori dalla Casa.

Piera, infatti, pur continuando a parlare del suo fidanzato Gian Marco Ciaccia e del sentimento che li lega, non ha escluso a priori che il reality possa riservare qualche sorpresa. Una posizione che lei stessa aveva già messo in conto prima di entrare nel programma, spiegando al compagno che la convivenza con tante persone, in un contesto così particolare, avrebbe potuto creare anche nuove connessioni. E proprio nelle ultime ore le sue parole hanno alimentato ulteriormente i sospetti su un possibile avvicinamento ad Alessandro.

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Grande Fratello VIP: l’attrazione di Piera Meloni per Alessandro Roncaccia

A confidarsi sulla questione è stata la stessa Piera, che parlando con Megan Ria ha ammesso di trovare Alessandro particolarmente vicino ai suoi gusti. Non soltanto per l’aspetto fisico, ma anche per alcune caratteristiche che le ricorderebbero proprio il fidanzato che ha lasciato fuori dalla Casa: "Lui è il mio tipo di tipo", ha dichiarato la concorrente, lasciando così intendere di non essere del tutto indifferente alla presenza del nuovo arrivato.

A rendere ancora più significativa la situazione è stata un’altra riflessione fatta da Piera sul rapporto con Gian Marco. La concorrente ha spiegato di aver detto al compagno, prima di varcare la porta del reality: "Entro lì, ti amo, voglio stare con te, sei un ragazzo d’oro, ma mai dire mai". Una frase che, a distanza di pochi giorni, è tornata inevitabilmente d’attualità.

La reazione del fidanzato di Piera, Gian Marco

Fuori dalla Casa, infatti, Gian Marco Ciaccia ha seguito le immagini e le dinamiche che coinvolgono la fidanzata, raccontando in una diretta Twitch quanto sia complicato assistere a determinate scene. L’imprenditore e tennista ha precisato di essere orgoglioso di Piera e di voler continuare a sostenerla, ma non ha nascosto il dispiacere davanti a certe interazioni: "Certe cose fanno pensare altro, io ho totale stima per la mia ragazza, sono completamente orgoglioso di lei. Non è facile stare lì, ma sicuramente a vedere certe cose non sorrido", ha ammesso, spiegando di aver dovuto accettare che determinate situazioni facciano parte del gioco. Poi, visibilmente provato, ha parlato anche dell’eventualità che Piera possa innamorarsi di un’altra persona: "L’ultima dimostrazione d’amore che posso dare a quella persona, se si fosse veramente innamorata di qualcun altro, è lasciarla andare". Una dichiarazione arrivata tra le lacrime, seguita dalla promessa di aspettarla: "Pipina, in bocca al lupo. Io ti amo, sarò qui ad aspettarti. Lo sai".

GF VIP: il caso Guendalina Tavassi e le accuse pesanti dell’ex

E mentre la storia di Piera e Alessandro continua a essere osservata dentro e fuori dalla Casa, anche Guendalina Tavassi sta facendo i conti con una voce proveniente dall’esterno. In questo caso, però, non si tratta di un possibile flirt, bensì dell’intervento del suo ex compagno Remo Nicolini.

Dopo le parole pronunciate da Guendalina nella Casa sul suo passato e sulle difficoltà economiche vissute da giovanissima, Nicolini ha reagito sui social contestando la versione raccontata dalla ex compagna: "Rieccoci qui dopo tanti anni ancora le solite menzogne…Ma perché? Si può fare un Grande Fratello senza dire cavolate o bisogna per forza inventarsi finta povertà o finta ragazza madre solo per fare pena. Ti ricordo solo che la mattina grazie a me e al mio lavoro ti affacciavi vista Colosseo, con i frigoriferi pieni, le palestre in centro, le donne delle pulizie e per finire le babysitter. Dopodiché che come sanno ormai tutti tu sei andata via e io ho fatto da mamma e papà… Quindi c***o basta. Che poi ora sto punto penso solo una cosa di te…£ mi dispiace, tu sei in pericolo per te stessa e per chi ti sta vicino".

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