GF Vip, Paola Caruso urla frasi discriminatori agli altri gieffini: la regia taglia, ma il pubblico chiede la squalifica Una notte tesissima nella Casa accende lo scontro tra concorrenti e scatena la reazione indignata dei telespettatori, tra accuse di censura e richieste di squalifica.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip continua a salire, ma quanto accaduto nelle ultime ore ha superato, per molti spettatori, ogni limite accettabile. Protagonista di un acceso episodio è stata Paola Caruso, che, nel corso di una sfuriata notturna, si è lasciata andare a una serie di insulti pesanti e frasi considerate da molti discriminatorie, dando vita a una polemica che si è rapidamente spostata anche fuori dal programma.

Grande Fratello Vip: tensione nella notte per Paola Caruso

Erano circa le 5:00 del mattino quando la situazione è degenerata. Paola Caruso si è diretta in camera con l’intenzione di dormire, salvo scoprire che il suo letto era stato occupato da Francesca Manzini. Da lì è partita una catena di reazioni sempre più accese. Secondo quanto riportato, Francesca è stata informata da Antonella Elia di quanto accaduto poco prima: "Quella ha lanciato i vestiti che avevi sul letto. Diceva che quello prima era il suo letto e li ha buttati in aria". Questo ha portato ad un confronto diretto tra le due non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Paola Caruso, visibilmente alterata, ha reagito con parole molto dure: "Tu sei una stupida, una cretina, credi a tutto. Antonella viene a dirti una cosa e le credi. Sei un’allocca e io spreco tempo a parlarti. Guarda come Antonella e Raul si godono lo spettacolo! Perché hanno creato loro tutto questo! Io ho preso le tue cose e le ho appoggiate con gentilezza su un altro letto".

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Il clima, già teso, è rapidamente degenerato in un vero e proprio scontro verbale senza freni.

GF Vip: lo sfogo di Paola Caruso e le frasi choc

Dopo il litigio diretto, la situazione non si è placata. Anzi, una volta rimasta sola, Paola Caruso ha continuato a sfogarsi, pronunciando una lunga serie di insulti nei confronti degli altri concorrenti. Le sue parole, sempre più dure, hanno incluso anche espressioni considerate offensive e inappropriate. Tra le frasi riportate, spiccano dichiarazioni particolarmente aggressive: "Follia, questa è proprio una str… Questi meritano le mazzate che non hanno preso. Non hanno rispetto per nessuno. Io non ci parlo più, devono andare a fare… Mi hanno proprio rotto, è una scema. Inutile che ci parli, è cretina, non capisce nulla, è stupida, è più forte di lei". Il momento più controverso è arrivato quando la concorrente ha utilizzato un termine ritenuto offensivo verso le persone con sindrome di Down, ripetendolo più volte nel corso del suo sfogo. Un’espressione che ha immediatamente acceso la polemica tra il pubblico. La rabbia della showgirl si è poi estesa anche ad altri concorrenti, con parole altrettanto pesanti rivolte ad Antonella Elia e Raul Dumitras: "La peggiore è Antonella, che si è goduta lo show davanti a me e Francesca. Questa ha attuato il suo piano di vendetta, questa grande cogl…. Ma che vada a…. brutta mon… Sono una massa di stupidi, maledetti, che livello di mer… sono degli sfi…." e ancora "E poi quello? Raul di mer… che l’unica cosa che fa è rompere i cog… io ti sfondo cogl…! Ora è guerra, ma guerra proprio, è finita la pace, io li sfondo tutti. Li mando via uno a uno, li spedisco fuori uno alla volta. Infami, viscidi, bast***i!".

La regia interviene e scoppia la polemica

Durante il momento più acceso dello sfogo, la regia del GF ha deciso di cambiare inquadratura, spostandosi su un’altra stanza dove gli altri concorrenti stavano dormendo. Una scelta che non è passata inosservata e che ha alimentato ulteriormente le critiche. Molti telespettatori, infatti, hanno interpretato questo intervento come un tentativo di "coprire" quanto stava accadendo, evitando di mandare in onda le frasi più controverse. Una decisione che ha sollevato interrogativi sulla gestione del reality e sulla trasparenza delle immagini trasmesse.

Nel giro di poche ore, il caso è esploso anche sui social, dove numerosi utenti hanno espresso indignazione per quanto accaduto. Le critiche si sono concentrate soprattutto sull’uso del termine discriminatorio e sul tono generale dello sfogo. Tra i commenti più diffusi su X, si leggono reazioni molto nette: "Ha usato un’espressione discriminatoria, ma vi pare normale? Dopo una serie immensa di parolacce. Vogliamo la squalifica immediata", "Certe parole in tv no, non si possono accettare", "Che vergogna sentire certe frasi, non è per niente divertente". La richiesta di provvedimenti disciplinari è diventata rapidamente il tema centrale, con molti spettatori che chiedono l’intervento immediato della produzione.

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