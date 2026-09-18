Grande Fratello VIP, Megan Ria sul caso Elodie: “Franceska innamorata, ecco perché si è allontanata da me”. E Selvaggia Lucarelli affonda (ancora) Dopo il confronto in diretta con Selvaggia Lucarelli, la concorrente del GF Vip ha raccontato agli altri inquilini cosa sarebbe accaduto con la cantante e con la ballerina Franceska.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La questione sembrava destinata a rimanere fuori dalle dinamiche del Grande Fratello Vip, almeno per volontà di Megan Ria, ma dopo il confronto avuto in diretta con Selvaggia Lucarelli sono emersi nuovi particolari. La concorrente, infatti, ha evitato di spiegare davanti alle telecamere i motivi della rottura del rapporto con Elodie, salvo poi parlarne apertamente con gli altri concorrenti una volta terminata la puntata. Il video di quel momento è stato condiviso proprio da Selvaggia Lucarelli su X, riportando l’attenzione sulla storia.

Grande Fratello Vip: il confronto di Megan Ria con Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata, Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Megan di fare chiarezza sul rapporto con Elodie, ricordando come la cantante, dopo un periodo di collaborazione professionale, abbia improvvisamente smesso di seguirla sui social. Una scelta che aveva alimentato diverse ipotesi sul web, anche per la presenza di Franceska Nuredini, ballerina e compagna di Elodie, che aveva avuto a sua volta un rapporto di amicizia con Megan.

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Megan ha però scelto di non entrare nei dettagli: "Innanzitutto chiarisco una cosa: con Francesca c’è sempre stata solo una bellissima amicizia. E poi, della questione con Elodie io non ho capito bene il perché, ma sono qui per parlare di me non di questi gossip beceri". Una risposta che ha provocato l’immediata replica della giornalista: "Se sei qui per parlare di fisica nucleare, hai sbagliato posto mi sa…".

La spiegazione post puntata sui problemi con Elodie e Franceska

Nel giardino della casa, però, Megan ha fornito una versione decisamente più articolata, spiegando agli altri concorrenti come sarebbe nata la situazione. Al centro ci sarebbe stata la foto del bacio a stampo scambiato con Franceska, da lei descritto come un gesto privo di malizia, un rapporto di sorellanza tra amiche: "Io ho dato il bacio a stampo senza malizia, i gossippari hanno preso queste foto qua e hanno detto ‘Non è che Elodie si è ingelosita?‘, ma non si è ingelosita di niente, io non so effettivamente cosa le ha dato fastidio, però c’è stato qualcosa che le ha dato fastidio, un mio comportamento che io non so".

Una frattura che coinvolge anche Franceska Nuredini

Megan ha poi parlato del rapporto con Franceska, lasciando intendere che la distanza tra loro sia arrivata proprio nel periodo in cui la ballerina ha iniziato la relazione con Elodie. "Con Francesca… Francesca è innamorata e la capisco perfettamente. E quindi in questo momento non ha preso posizione. Io le voglio bene, in questo momento secondo me è molto coinvolta emotivamente, e quindi non ha voluto prendere posizione e si è un po’ allontanata da me, ma lo capisco".

Quando gli altri concorrenti le hanno chiesto se ci fosse stata una vera e propria lite con Elodie e quale posizione avrebbe dovuto prendere Franceska, Megan ha precisato ulteriormente la situazione. Alla domanda su cosa fosse accaduto tra lei e l’amica, la risposta è stata breve ma significativa: "Ma io e Francesca non ci siamo più viste". Parole che aggiungono un elemento concreto a una vicenda che, almeno pubblicamente, resta ancora priva di una spiegazione completa da parte delle persone direttamente coinvolte.

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