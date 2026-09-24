Grande Fratello Vip, le confessioni hot di Marina La Rosa surriscaldano la Casa: "Ho avuto flirt con donne, ma..."
A una settimana dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vipguidata da Ilary Blasi già iniziano a emergere i personaggi che ne saranno maggiormente protagonisti, non solo per le dinamiche che si creeranno e si sono già iniziate a creare nella Casa, ma anche per il sostegno del pubblico fuori e in particolare il sostegno attivo di chi commenta le vicende dei vipponi sui social.
Marina La Rosa, le esperienze con le donne: "Ma sono etero"
Da questo punto di vista, Marina La Rosa non teme confronti: pur essendo una persona molto schietta, e in passato anche divisiva, ora ha una fanbase amplissima che non vede l’ora di ascoltarla distribuire le sue perle di sagacia e le sue risposte fulminanti che diventano puntualmente virali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Viralità garantita, anche per l’ultima confessione (hot) della ex "gatta morta" del Grande Fratello 1 e ormai diventata una donna matura, madre di famiglia e pure un’affermata professionista. Tutti aspetti che però, all’interno della Casa più spiata d’Italia e davanti ai piccoli schermi su cui i fan la seguono tendono a scomparire di fronte appunto alle vicende del reality.
Ma, dicevamo della confessione hot che ha surriscaldato il clima in casa. Marina La Rosa, donna di grande fascino, ha infatti svelato un lato inedito della sua vita privata, raccontando di aver avuto anche esperienze con altre donne. "Ho avuto flirt con donne" ha detto Marina parlando con i coinquilini, ma poi ha subito sgombrato il campo da equivoci: "Però diciamo che il mio orientamento è un altro".
E insomma, La Rosa chiarisce che non ha dubbi sul fatto di essere etero, la qual cosa però, non le ha impedito di sperimentare rapporti diversi. La sicurezza con cui ribadisce il suo orientamento etero dimostra ancora una volta quel che già si intuiva, ovvero che Marina ha le idee chiarissime in qualsiasi campo della sua vita, si conosce bene e questo le dà sicurezza e decisione, caratteristiche la rendono un carattere forti a cui è difficile, piaccia o no, rimanere indifferenti.
Le confessioni di La Rosa arrivano qualche giorno dopo quelle di Giulia Provvedi. Anche lei ha raccontato di avere avuto esperienze con donne, ma in questo caso la cantante e attrice si è definita bisessuale, anche lei senza nascondersi dietro formule vaghe rispetto al proprio orientamento. E insomma, non c’è che dire, anche quest’anno i concorrenti del GF Vip sembrano intenzionati a farsi ben conoscere dal pubblico, fin nei minimi dettagli delle loro vite.
Potrebbe interessarti anche
GF Vip, notte agitatissima nella Casa: una brutta scoperta in bagno (e non è la prima volta)
Nemmeno 36 ore di convivenza e già si torna sui tradizionali problemi del bagno: la ...
Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni prima puntata: concorrenti, ingressi e le sorprese di Ilary Blasi. Cosa vedremo stasera
Oggi giovedì 17 settembre 2026 inizia la nuova edizione del reality show di Canale 5...
Grande Fratello Vip, la seconda puntata: scontro in diretta e primo flirt nell'aria. Nomination e preferiti con percentuali
Nuovi ingressi e nuove dinamiche nella Casa: ecco cosa è successo nella seconda punt...
Grande Fratello Vip, Megan Ria e Giulia Provvedi vicinissime dopo la lite: esplode l'ipotesi flirt, i fan tifano per loro
Dopo il confronto nato durante le prove della coreografia, le due concorrenti si son...
Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico nomina Signorini, viene censurato (di nuovo) e sbotta: "Non possiamo parlare di niente!"
Il conduttore figlio di Walter Chiari dopo nemmeno una settimana nella Casa ha già i...
Grande Fratello Vip 2026, la sorpresa di Ilary Blasi: la casa è già aperta, chi sono i primi concorrenti
Apertura anticipata per la casa più spiata d’Italia: oggi martedì 15 settembre 2026 ...
Grande Fratello Vip: Valeria Marini minaccia di uscire dalla casa, scintille tra Giulia e Federica, le nomination
Nuove dinamiche e prime tensioni nella Casa: ecco cosa è successo nella terza puntat...
Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi fa coming out prima di entrare in Casa: "Ho avuto relazioni anche con delle ragazze"
La concorrente ha raccontato per la prima volta in modo così diretto una parte della...