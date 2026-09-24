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Grande Fratello Vip, le confessioni hot di Marina La Rosa surriscaldano la Casa: "Ho avuto flirt con donne, ma..."

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

A una settimana dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vipguidata da Ilary Blasi già iniziano a emergere i personaggi che ne saranno maggiormente protagonisti, non solo per le dinamiche che si creeranno e si sono già iniziate a creare nella Casa, ma anche per il sostegno del pubblico fuori e in particolare il sostegno attivo di chi commenta le vicende dei vipponi sui social.

Marina La Rosa, le esperienze con le donne: "Ma sono etero"

Da questo punto di vista, Marina La Rosa non teme confronti: pur essendo una persona molto schietta, e in passato anche divisiva, ora ha una fanbase amplissima che non vede l’ora di ascoltarla distribuire le sue perle di sagacia e le sue risposte fulminanti che diventano puntualmente virali.

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Viralità garantita, anche per l’ultima confessione (hot) della ex "gatta morta" del Grande Fratello 1 e ormai diventata una donna matura, madre di famiglia e pure un’affermata professionista. Tutti aspetti che però, all’interno della Casa più spiata d’Italia e davanti ai piccoli schermi su cui i fan la seguono tendono a scomparire di fronte appunto alle vicende del reality.

Ma, dicevamo della confessione hot che ha surriscaldato il clima in casa. Marina La Rosa, donna di grande fascino, ha infatti svelato un lato inedito della sua vita privata, raccontando di aver avuto anche esperienze con altre donne. "Ho avuto flirt con donne" ha detto Marina parlando con i coinquilini, ma poi ha subito sgombrato il campo da equivoci: "Però diciamo che il mio orientamento è un altro".

E insomma, La Rosa chiarisce che non ha dubbi sul fatto di essere etero, la qual cosa però, non le ha impedito di sperimentare rapporti diversi. La sicurezza con cui ribadisce il suo orientamento etero dimostra ancora una volta quel che già si intuiva, ovvero che Marina ha le idee chiarissime in qualsiasi campo della sua vita, si conosce bene e questo le dà sicurezza e decisione, caratteristiche la rendono un carattere forti a cui è difficile, piaccia o no, rimanere indifferenti.

Le confessioni di La Rosa arrivano qualche giorno dopo quelle di Giulia Provvedi. Anche lei ha raccontato di avere avuto esperienze con donne, ma in questo caso la cantante e attrice si è definita bisessuale, anche lei senza nascondersi dietro formule vaghe rispetto al proprio orientamento. E insomma, non c’è che dire, anche quest’anno i concorrenti del GF Vip sembrano intenzionati a farsi ben conoscere dal pubblico, fin nei minimi dettagli delle loro vite.

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