Grande Fratello VIP, Lilli Manzini furiosa per gli insulti contro la sorella Francesca: “Guai a chi la tocca” Lilli Manzini rompe il silenzio e difende la sorella Francesca dopo gli insulti al GF Vip: parole durissime contro il programma e concorrenti. Cos'ha detto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ufficio Stampa Mediaset

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Non c’è pace al Grande Fratello Vip o almeno, se c’è, è solo fittizia. Il cast di questa edizione di certo non è ‘addormentato’, anzi, tutt’altro. Alcuni di loro sono più impetuosi, come Alessandra Mussolini e Antonella Elia. altri un po’ meno, e c’è chi invece, diventa il bersaglio di tutti. E’ il caso questo di Francesca Manzini, la quale, sin dall’inizio dell’edizione è stata criticata un po’ da tutti perché ‘esageratamente apprensiva’, e ciò l’ha spesso additata come ‘finta’. Proprio riguardo a Francesca Manzini, la sorella Lilli ha preso le sue difese dopo che l’imitatrice ha avuto una lite con Marco Berry, il quale si è anche scusato. Ma vediamo lo sfogo di Lilli.

Grande Fratello Vip, Lilli Manzini difende la sorella Francesca: "Uno schifo"

Si continua a discutere al Grande Fratello e, anche dopo le opportune scuse, c’è chi ha voluto dire la sua. La doppiatrice Lilli Manzini, sorella di Francesca Manzini, ha voluto difendere l’imitatrice per gli insulti subìti. Tra loro il rapporto non è molto stretto. La questione è emersa anche all’interno della Casa, dove si è parlato della loro distanza familiare. Durante una conversazione con Marco Berry, si è discusso dei 14 anni di differenza tra le due sorelle, che secondo lui potrebbero aver influito sul loro legame. Questo confronto ha però generato tensioni e una lite, dopo che Francesca ha accusato Berry di aver travisato le sue parole. La discussione è degenerata fino agli insulti da parte di Marco, suscitando la reazione di Lilli Manzini, che sui social ha chiarito: "Inveire così io lo trovo veramente di una caduta di stile allucinante, se proprio doveva avere uno stile, tutta questa faccenda, che è proprio bassissima. È stata travisata la parola "patire" dall’"odiare". Primo: non ho né patito né odiato la nascita di mia sorella, che per me è il dono di Dio più bello del mondo. E guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. È mia sorella, e questo è tutto, proprio la cornice del tutto".

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GF Vip, Lilli Manzini si scaglia contro i concorrenti: "Che bel gioco che state facendo"

Lilli ha anche criticato il comportamento di alcuni concorrenti del reality, aggiungendo: "Considerando che io devo vedere queste dinamiche di gioco, perché i reality sono fatti così, bisogna adeguarsi a questo tipo di trasmissioni, a questo tipo di dinamiche. Io posso solo dire, da protagonista della situazione, perché si parlava di me, che purtroppo quello che mi fa ancora più schifo è vedere una persona come mia sorella che è stata insultata". Ha poi concluso ribadendo il legame con Francesca: "E chiudo dicendo che io e mia sorella abbiamo quattordici anni di differenza, e pesano. Siamo due figlie uniche, io lo dico sempre, l’ho detto anche ai nostri genitori, l’ho sempre detto, e ne vado fiera di essere sua sorella. Ne vado fiera, perché siamo due con due attributi così e non ci interessa la critica. Perché un conto è la critica, un altro è l’insulto, e qui si sta insultando. Che bel gioco che state facendo. A ciascuno il suo gioco, io mi tengo il mio".

Le scuse di Marco Berry

Come vi abbiamo menzionato prima, Marco ha avuto modo di scusarsi con Francesca per i toni utilizzati, riflessione maturata anche dopo il richiamo del GF nel confessionale: "Ho esagerato, probabilmente perché sono stanco o perché mi sono sentito accusare di una roba che non sentivo mia. Io non giudico mai. Ma sicuramente quello che ho fatto è sbagliato e la mia reazione non ha giustificazioni. L’unica cosa che con il cuore posso dire è: mi dispiace tantissimo e sono veramente in difetto perché non sono così. La cosa che mi ha fatto più male è sentirmi dire da te che nei discorsi di tua sorella sono stato indelicato. Mi sono sentito in difficoltà e in colpa perché non mi sono riconosciuto"

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