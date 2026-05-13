GF Vip, Francesca Manzini e il retroscena su Selvaggia Lucarelli: “Una volta mi ha licenziata”. La reazione (perfida) dell’opinionista
L’imitatrice ha raccontato agli altri gieffini di avere lavorato per la giudice di Ballando con le Stelle in radio, prima di essere “tolta” dal programma
Protagonista inattesa di queste ultime settimane del Grande Fratello VIP, Francesca Manzini non ha finito le ‘cartucce’. Recentemente finita al centro delle polemiche nella casa più spiata d’Italia, l’imitatrice e concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi ha svelato un retroscena su Selvaggia Lucarelli destinato a fare discutere. Il motivo? Manzini ha rivelato di avere lavorato per l’opinionista del GF Vip molto tempo fa, prima di essere licenziata. La replica della giudice di Ballando con le Stelle, ovviamente, non si è fatta attendere ed è arrivata sui social. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Grande Fratello VIP 2026, il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras
Il Grande Fratello VIP si avvia verso la conclusione (venerdì andrà in scena la semifinale) ma, a contrario delle ultime edizioni, i colpi di scena non sono finiti nemmeno a un passo dalla finalissima. Tra le protagoniste di quest’ultima ‘volata’ del reality show condotta Ilary Blasi c’è sicuramente anche Francesca Manzini. Al di là delle tre ‘regine’ di questa edizione (le finaliste Alessandra Mussolini e Antonella Elia, oltre ad Adriana Volpe, che ieri ha visto l’accesso alla finale sfumare ancora una volta), infatti, l’imitatrice è tra le concorrenti più chiacchierate. Le sue confessioni sulla sorella e soprattutto il bacio con Raul Dumitras hanno fatto molto discutere all’interno della casa più spiata d’Italia, ma non solo. Al termine della puntata di ieri Francesca ha svelato un retroscena molto particolare, legato al suo rapporto con Selvaggia Lucarelli. Alle parole di Raimondo Todaro (che stava parlando dei tempi di Ballando con le Stelle con la giudice), infatti, l’imitatrice ha replicato: "Anche io l’ho conosciuta tanto tempo fa, ma vabbè… Ho lavorato con lei dieci anni fa, mi ha licenziata dalla radio. Sì, parlo proprio di lei. Abbiamo lavorato insieme in una nota radio e circa dieci anni fa lei mi tolse dal programma. Vabbè è andata così…".
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Il confronto (durissimo): Antonella Elia e Alessandra Mussolini si ‘alleano’
La risposta di Selvaggia Lucarelli – come detto – non ha tardato ad arrivare. Intervenuta sui social per fare chiarezza, infatti, l’opinionista del Grande Fratello VIP ha spiegato: "Allora, circa dieci anni fa invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione. Non vi fu alcuna assunzione da parte della radio". "Venne due o tre volte credo, poi mi resi conto che era un po’ troppo convinta di poter andare a braccio senza preparare testi e interventi e semplicemente non la chiamai più" ha raccontato Selvaggia in una storia pubblicata su Instagram, aggiungendo: "Ma non la licenziai semplicemente perché non è mai stata assunta. La trama del suo Big Fish si allunga…".
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