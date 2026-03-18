Fiorello festeggia in diretta con Biggio: "Lui e Guanciale, che randellata al Gf Vip”. Poi provoca Alessandra Mussolini Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman se l'è presa con il reality di Canale 5, battuto ieri negli ascolti dalla fiction Rai 'Le libere donne'. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La puntata di oggi de La Pennicanza non ha fatto sconti a Mediaset, battuta ieri negli ascolti dalla fiction Rai Le libere donne. Fiorello si è scatenato con le solite stoccate a Pier Silvio Berlusconi – ormai sua ‘vittima’ preferita – e stilettate alla concorrente del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini (ieri protagonista di uno scontro epico con Selvaggia Lucarelli). Ma sul finale il tono della puntata si è fatto decisamente più serio. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, la stilettata di Fiorello ad Alessandra Mussolini

"Le libere donne", fiction di Rai 1 con Fabrizio Biggio e Lino Guanciale, ha vinto la sfida degli ascolti con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Uno smacco per il ritorno del reality condotto da Ilary Blasi, sottolineato oggi da Fiorello in diretta a La Pennicanza. Per di più, lo showman ha tentato di strappare un commento al (finto) ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che tuttavia ha fatto orecchie da mercante (fingendo problemi alla linea telefonica). Fiorello ha poi omaggiato il suo ‘socio’ Biggio:

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Lui che sta sempre al mio fianco, colui che viene sempre vituperato, dileggiato per tante cose…Ieri questo uomo e gli altri che hanno fatto della fiction Le libere donne con Lino Guanciale hanno vinto la sfida degli ascolti randellando, diciamolo ancora una volta, randellando…Hanno dato una randellata al Grande Fratello Vip e a Canale 5…"

Un altro attacco da manuale è stato riservato ad Alessandra Mussolini, tra i concorrenti più attesi di questo GF Vip. Vista la lite in puntata con l’opinionista Selvaggia Lucarelli, Fiorello ne ha approfittato per affondare il colpo: "Volano stracci tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, incredibile, ma la Mussolini è la persona più tranquilla del mondo, secondo te perché è stata chiamata? Perché famosa per la sua serenità, perché mette pace…io conosco amici di famiglia che vivono nello stesso palazzo, quando ci sono le riunioni condominiali, stanno per litigare e chiamano la Mussolini!".

Il collegamento con Giovanni Caccamo a La Pennicanza

Poco dopo, la puntata si è fatta per un attimo seria, regalando agli ascoltatori un collegamento davvero speciale. "Io adesso cercherò di mettermi in contatto con un veliero", ha spiegato Fiorello, "Giovanni Caccamo che tutti conosciamo sta insieme ad altri giovani in un veliero e stanno navigando nell’oceano…". E prontamente Caccamo ha risposto in videochiamata: "Siamo in mezzo all’oceano atlantico per ‘The Ark of Change’, un viaggio in nome del disarmo e della pace, stiamo discutendo insieme su quali siano i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono…questo viaggio diventerà un film, con il regista Luc Jacquet che ha fatto ‘La marcia dei pinguini’…è un viaggio ininterrotto, siamo partiti da Capo Verde…è la tratta atlantica degli schiavi, abbiamo chiesto scusa da parte di tutti i giovani del mondo per tutti gli orrori della storia!".

Terminato il ‘momento serietà’, Caccamo ha chiuso la chiamata (su istigazione di Fiorello) con un’imitazione esilarante di Patti Pravo.

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