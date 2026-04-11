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"Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Gf Vip", ma lui è furioso con De Martino: perché

Su Rai 1, Vira Carbone ha annunciato a sorpresa il possibile ingresso di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi al GF Vip: Lui, però esplode di gelosia per De Martino

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo
Mediaset Infinity

Che anche questa edizione del GF Vip si sia rivelata piuttosto deludente in ambito ascolti, è ormai, un dato di fatto. Non basta la simpatia travolgente di Ilary Blasi, o la schiettezza di Selvaggia Lucarelli, o anche la pacatezza di Cesara Bonamici, a risollevare le redini del format. Il cast è quasi perfetto e, a tal proposito, oggi un’indiscrezione di Vira Carbone su Rai 1 sul finale di Buongiorno Benessere, ha stuzzicato i fan. Secondo la conduttrice, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo potrebbero presto entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Enzo Palo Turchi e Carmen Russo al GF Vip?: L’indiscrezione

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sarebbero pronti a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, secondo un’indiscrezione rilanciata su Rai 1 da Vira Carbone durante la chiusura di Buongiorno Benessere. La conduttrice ha infatti ricordato l’appuntamento con Storie di Donne al Bivio dicendo: "Oggi pomeriggio alle 15:30 su Rai2, Storie Di Donne Al Bivio – Monica Setta intervisterà Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e annunceranno entrambi il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip". La notizia appare però poco credibile, considerando che il reality è ormai alle battute finali e che l’ingresso di nuovi concorrenti a questo punto del gioco sarebbe insolito.

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Attualmente nella Casa ci sono ancora dodici concorrenti. Inoltre, si tratta di volti già noti al pubblico del programma, visto che Carmen Russo ha partecipato più volte al reality, rendendo un eventuale ritorno poco innovativo. Restano anche dubbi sulla scelta personale, dato che significherebbe lasciare a casa la figlia di 12 anni. Infine, sempre durante la trasmissione, si è parlato anche di un possibile ingresso di Valeria Marini.

Enzo Paolo Turchi geloso di De Martino: la rivelazione

Di recente, a Storie al bivio da Monica Setta su Rai 2, Enzo Paolo Turchi ha confessato di essere geloso di Stefano De Martino, soprattutto per l’ammirazione che la moglie Carmen Russo avrebbe mostrato nei suoi confronti. Ha raccontato anche di un episodio avvenuto a teatro. "Sono geloso di Stefano de Martino. Io e mia moglie Carmen (Russo, ndr) siamo andati a vedere il suo spettacolo ma quando lei si è lasciata andare ad un complimento di troppo mi sono alzato e ho lasciato il teatro per una mezz’ora", ha dichiarato. Il coreografo ha aggiunto di sentirsi in parte messo a confronto con De Martino: "Mia moglie è stata corteggiata perfino da Alain Delon ma Stefano solo mi fa ingelosire. Mi ricorda me alla sua età. Ballerini tutti e due, lui è nel fiore degli anni e del successo ed io no", sottolineando comunque il forte legame con la moglie: "Non voglio che mi lasci neanche per un mese".

Nel corso dell’intervista ha anche commentato le voci su un presunto flirt tra Carmen Russo e De Martino, già smentite in passato dalla stessa showgirl. Infine ha parlato della sua preferenza riguardo agli impegni televisivi della moglie, dicendo: "Qualcuno dice che potrebbe andare al Gf, più concretamente dovrebbe andare nella giuria di Ballando spagnolo. In ogni caso vorrei che restasse a casa con nostra figlia Maria. Non lo faccio per ragioni di salute, mi sono già operato e sto benissimo. Lo faccio perché soffro di sindrome abbandonica da quando sono piccolo".

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