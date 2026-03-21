GF Vip, caos nella notte, Antonella Elia attacca Pietro Delle Piane e Adriana Volpe abbandona: "Voglio andarmene" Dalle scintille in diretta alle lacrime nella notte: il confronto che nessuno si aspettava dopo la puntata, che sancisce la pace tra le due eterne rivali del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Un dopo puntata, quello del GF VIP, che si è trasformato in qualcosa di molto più profondo di un semplice chiarimento televisivo, tra fragilità improvvise, accuse pesanti e un abbraccio che ha ribaltato ogni previsione, le eterne nemiche Antonella Elia e Adriana Volpe seppelliscono l’ascia di guerra. Ma ora una di loro vuole uscire.

Antonella Elia e l’affondo a Pietro Delle Piane

Doveva essere l’ennesimo capitolo di una rivalità destinata a consumarsi sotto i riflettori del reality, e invece poche ore dopo la fine della seconda puntata del Grande Fratello Vip tutto è cambiato. Quello che in diretta era sembrato uno scontro insanabile tra Adriana Volpe e Antonella Elia si è trasformato a puntata finita in un confronto carico di lacrime, confessioni e verità rimaste troppo a lungo sospese. Durante la puntata del Grande Fratello Vip le due si erano punzecchiate più volte, rinfacciandosi vecchie incomprensioni e lasciando intendere che tra loro non ci fosse più spazio per alcun chiarimento. E invece, finita la diretta, è stata proprio Adriana Volpe a cercare Antonella Elia per un faccia a faccia che nessuno si aspettava. Con voce rotta e visibilmente provata, si è aperta senza filtri: "Io ti credevo davvero amica, quando in tv hai detto che non lo eri, per me è stato un colpo durissimo. Ero alla comunione del figlio del tuo ex fidanzato, credevo di far parte dei vostri affetti più cari". Parole che hanno incrinato le difese della Elia. Quando Adriana Volpe le ha riferito che secondo lei Pietro Delle Piane le aveva messo like su Instagram e le aveva fatto un in bocca al lupo per favorire un riavvicinamento fra lui e Antonella, la Elia si è sfogata: "Lui è un narcisista patologico averti messo il like significa gettare un guanto di sfida, a me non mi ha augurato in bocca al lupo come invece ha fatto a te, lo ha fatto di proposito, è un omuncolo non un uomo vero. Non è l’uomo che io vorrei. Questo like che ha messo a te è semplicemente un guanto di sfida che mi ha fatto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF VIP: Antonella Elia e Adriana Volpe, il confronto nella notte

A quel punto, Adriana Volpe, spiazzata ha ribattuto: "Cosa dici? Io ho visto il vostro bacio al Grande Fratello, è stato lunghissimo ed emozionante, avevi il battito cardiaco fortissimo che si sentiva dal microfono. Quando io ho detto che lui tirava fuori il meglio di te non era intesto come che avessi bisogno di un uomo per tirare fuori il meglio di te, ma perché eravamo tutti estasiati da quel battito di cuore". A questo punto la Elia è crollata: "Sei fragile come una foglia non voglio farti soffrire", le ha detto, vedendola piangere: "Mi hai toccato il cuore come non lo avevi mai fatto, mi hai fatto un dono pazzesco a mostrarmi le tue fragilità. Sei stata di una generosità pazzesca. Ti vedevo come una fredda calcolatrice maestrina, invece sei un angelo e improvvisamente tutta la verità è uscita dai tuoi occhi". Le due hanno sancito così la loro pace.

Adriana Volpe pronta a lasciare il Grande Fratello Vip

Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo, quando il confronto si è spostato su un piano ancora più intimo. Adriana Volpe, sopraffatta dalle emozioni, ha confessato di sentirsi in crisi, al punto da voler abbandonare il reality per tornare dalla figlia: "Vorrei tanto essere a casa adesso! Voglio andare a casa. Sto proprio male adesso. Devo ripartire da qui, perché non ce la faccio. Sono in crisi ora, penso anche a come staranno adesso a casa mia. Mia figlia cosa penserà adesso? Come starà? Io non ce la faccio. Basta, io non ho più senso qui". Tra una lacrima e l’altra ha aggiunto: "Se va in crisi perché vede la mamma così? Voglio andare da lei. Non mi va nemmeno di pensare che possa stare male. Chi le spiega cosa sta succedendo? Adesso è con i miei zii a Roma e con una nostra carissima amica. Io devo sapere che lei sta bene. Io non volevo che mi vedesse così, adesso non riesco a pensare ad altro. Non voglio che veda la mamma che si dispera e vuole andarsene".

A sorpresa, è stata proprio Antonella Elia a farsi forza e a sostenerla: "Sei un angelo, con due ali giganti, sei luce pure. Tu sei bellissima, sei bella, ti sto accanto, io ti starò vicina. Dormi con me?", e ancora: "Penserà che è stato un momento di commozione, ma poi è notte fonda, sono sicura che non ti ha vista. Se stai male vai dagli autori e chiedi loro di mandarle un messaggio. Digli che stai male e se puoi inviare un messaggio per tranquillizzare la tua piccola. Questa tua fragilità è pazzesca, non spaventarti e non dire che vuoi andartene. Qui con te ci sono io e non devi stare così. Vedrai che non sarà scossa da queste tue lacrime, perché è bello quello che hai detto, è stato meraviglioso questo momento di verità. Sei un cuore che esplode di sentimenti, di amore. È incredibile, non posso crederci, sei di un amore immenso, io non ne avevo idea. Io non ho figli, ma la tua fragilità è bellissima. Stasera mi hai regalato un dono enorme. Le lacrime non sono una cosa di cui vergognarsi. Anzi, a tua figlia regali un’immagine di una madre che non ha mai visto. Tu sei sempre perfetta, ma uscire da questa perfezione è un vantaggio, queste sono emozioni. Prima eri scostante, fredda, impostata e ora ti sei liberata. Adesso respira, non ti mollo, ci sono io qui con te adesso".

Potrebbe interessarti anche