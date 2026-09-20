GF Vip, notte agitatissima nella Casa: esplode il “cacca-gate” tra le polemiche. Ma non è la prima volta
Nemmeno 36 ore di convivenza e già si torna sui tradizionali problemi del bagno: la prima crisi dei coinquilini in un video diventato immediatamente virale
Dimenticate i primi sguardi d’intesa, la ricerca delle affinità elettive o le strategie di nomination da svelare in confessionale. Nella Casa del Grande Fratello Vip la convivenza ha già deragliato una questione decisamente più prosaica ma che è anche un piccolo grande classico della storia della casa più spiata d’Italia : a 36 ore dal via infatti, è ufficialmente scoppiato il "cacca-gate" del GF Vip 2026.
Il fattaccio si è consumato nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, poco dopo la chiusura della seconda puntata in diretta durante cui la rosa dei concorrenti è stata completata con i cinque nuovi e ultimi ingressi nella casa: Andreas Muller, Guendalina Tavassi, Alex Belli, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia hanno infatti varcato la mitica porta rossa. Ma spente le luci dello studio, la prima vera dinamica di questa edizione è esplosa lontano dal salotto principale, sulla soglia della toilette.
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Notte agitata nella Casa: una brutta scoperta in bagno ancora una volta al centro delle discussioni dei vipponi
Un video che sta già facendo il giro dei social documenta l’accaduto che ha tenuto svegli i coinquilini che si sono trovati ad affrontare un colloquio di gruppo tanto imbarazzante quanto concitato: qualcuno tra i diciotto vipponi ha lasciato una sgradevole e ben visibile "traccia" del suo passaggio in bagno. Tra espressioni disgustate, nasi tappati e un rimpallo di sospetti, il mistero è calato nella Casa di Cinecittà: chi è il responsabile di quello che i social hanno già definito cacca-gate?
La caccia al colpevole della disattenzione è aperta, ma chi ha la memoria lunga ed è un affezionato del format sa bene che l’incidente non rappresenta affatto un unicum. Più che un caso isolato, si tratta della reiterazione di una sorta di "maledizione" che colpisce i bagni del GF e agita puntualmente la convivenza tra i concorrenti.
Per ritrovare il caso più eclatante bisogna fare un salto indietro al GF Vip 2021. In quell’occasione fu Sophie Codegoni , sostenuta da Valeria Marini, a sollevare un polverone per essersi trovata costretta a pulire escrementi lasciati nel bidet. Un’accusa pesante diretta, a suo dire, a quattro coinquilini rimasti poi rigorosamente anonimi, passata alla storia della trasmissione.
Sempre nella medesima edizione, l’accoppiata Francesca Cipriani e Jo Squillo fece un’altra spiacevole scoperta sul pavimento degli spazi comuni, scatenando un dibattito sulle norme igieniche primarie della vita comunitaria. E come dimenticare, nel 2022, Patrizia Rossetti che rivendicava il diritto inalienabile a trovare la toilette libera nei momenti di necessità?
Questa nuova stagione condotta da Ilary Blasi, affiancata anche quest’anno da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, è quindi partita da poche ore ma ha già mostrato quanto la convivenza forzata sotto lo stesso tetto possa avere aspetti parecchio sgradevoli. Di certo la cosa non finisce qui: si scaverà per trovare il colpevole?
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