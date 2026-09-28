Grande Fratello VIP, il dolore di Valeria Marini: "La mia vita privata è un disastro". Poi Giacomo Gallani finisce nella bufera Nella Casa del Grande Fratello Vip scoppiano tensioni legate all'aspetto fisico, ma nelle ultime ore a far discutere sono anche le parole di Valeria Marini.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nella Casa del Grande Fratello Vip le conversazioni notturne possono trasformarsi in pochi minuti in argomenti capaci di alimentare discussioni e polemiche. È quanto accaduto con Giacomo Gallani, che durante una chiacchierata con Jonathan Kashanian e Megan Ria si è lasciato andare ad alcune considerazioni molto forti su Federica Morello, mentre Valeria Marini, in un altro momento di confidenza, ha raccontato una parte decisamente più intima della propria vita, parlando delle delusioni sentimentali che ancora oggi sembrano condizionare il suo modo di rapportarsi agli altri.

Le parole di Giacomo Gallani su Federica Morello al GF VIP

Tutto è partito da alcune battute sul rapporto tra Giacomo e le donne della Casa. Il modello, parlando del possibile interesse di Michelle Masullo nei suoi confronti, ha finito per tirare in ballo anche Federica Morello, spiegando di non considerarla il suo tipo e facendo riferimento ai suoi interventi estetici. Il passaggio che ha fatto maggiormente discutere è però arrivato quando ha utilizzato un termine decisamente poco elegante per descriverla, salvo poi correggersi quasi immediatamente.

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"Ma io c’ho provato con Federica? Ma va, lei non è il mio tipo, è troppo rifatta. Non è una brutta ragazza, per carità. Gli piace a Varsi a lui piacciono le sciacq***te così. Vabbè sciacq***ta no dai. E comunque se io volessi con Federica… Se solo volessi. Sto scherzando era una battuta. Però lei non mi piace, non è il mio tipo, questo è vero. Se ci parlo non vuol dire nulla".

Una precisazione che non è bastata a evitare le reazioni del pubblico, soprattutto perché le parole sono state pronunciate davanti alle telecamere e sono rapidamente diventate oggetto di commenti sui social. La questione ha coinvolto anche Megan Ria, alla quale Jonathan Kashanian ha chiesto se fosse infastidita dal possibile interesse di Giacomo verso Federica.

La ballerina ha però escluso qualsiasi forma di gelosia: "Io sono zero gelosa, non me ne frega niente. A me queste cose non importano. In generale non mi importano, che ci sia interesse o meno. Il sorrisetto, le battute su altre, sono cose che non mi toccano proprio".

Valeria Marini e le delusioni in amore rivelate al Grande Fratello VIP

In questo clima fatto di battute e giudizi sull’aspetto fisico, Valeria Marini ha invece mostrato un lato molto più vulnerabile durante una conversazione con Megan Ria. La showgirl ha parlato apertamente delle sue relazioni e della difficoltà di capire se le persone che si avvicinano a lei siano realmente interessate a Valeria oppure al personaggio pubblico: "Non ho mai trovato nessuno che mi amasse per quello che ero. Mi amavano perché ero un manifesto", ha raccontato, spiegando così una delle sue più grandi insicurezze. La popolarità, secondo la sua riflessione, avrebbe finito per diventare anche un ostacolo nei rapporti personali, rendendo complicato distinguere un sentimento sincero dall’interesse verso la sua immagine.

La confessione è diventata ancora più profonda quando Valeria ha ammesso di essersi spesso chiusa nei confronti degli altri dopo essere rimasta delusa: "Io non ti escludo che sia colpa mia, mi sono scottata e ho paura, tendo a tenere a distanza molte persone. Sul lavoro sono abbastanza brava, ma la mia vita privata è un disastro. Mi sono sempre riscattata col mio lavoro, ma alla fine, dopo mesi di lavoro ti ritrovi da sola".

Nonostante tutto, la showgirl continua a sperare di poter incontrare una persona capace di andare oltre la sua notorietà: "Questo è il mio cruccio: non mi sono mai sentita amata e non so mai se chi si avvicina a me lo fa per me o per il personaggio". Ed è anche una delle ragioni che l’hanno spinta a tornare nella Casa: "Mi compenso con l’amore che mi dà la gente, è come una trappola, una prigione dorata, ma non mi sento mai sola così. Anche per questo ho scelto di venire qua al Grande Fratello, perché magari riesco a capire come cambiare e ricostruire la mia vita. Io sono una persona che sa amare, ma purtroppo trovo sempre le persone sbagliate".

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