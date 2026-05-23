Alessandra Mussolini, bordate d’addio al Grande Fratello vip: chi è la “falsona” e il commento (sorprendente) di Sophia Loren Dal cognome pesante alle stilettate sulla "falsona": Alessandra Mussolini vince il GF Vip e non le manda a dire. La zia Sophia Loren la gela in dialetto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si è conclusa da poco l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini. C’è chi l’ha amata dal primo istante e chi ha imparato a farlo ‘in corso d’opera’ ma, fatto sta, è stata lei ad avere la meglio su Antonella Elia. Una vincitrice non tanto a sorpresa visto che, nelle ultime settimane, in molti se lo aspettavano. Ebbene, l’ex parlamentare è tornata a parlare senza filtri dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. In un’intervista a SuperGuidaTv, ha rivelato chi non sopportava davvero tra i concorrenti, ha risposto con ironia agli attacchi arrivati dall’estero sul suo cognome e ha svela la reazione inaspettata della zia Sophia Loren alla sua partecipazione al reality. Di seguito, tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini svela chi è la ‘falsona’ tra i concorrenti

Dopo la vittoria nell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha raccontato la sua esperienza nella Casa in un’intervista a SuperGuidaTv, tra retroscena, rapporti con gli altri concorrenti e reazioni arrivate anche dall’estero. Parlando delle dinamiche del reality, ha spiegato il suo approccio spontaneo all’esperienza: "Sono felice di essere stata completamente me stessa; neanche i miei amici più intimi mi conoscevano così a fondo, perché un conto è fare un viaggio insieme, un altro è condividere la quotidianità della camera da letto, vedere come ti svegli e assistere alla tua routine". Ha raccontato anche di aver partecipato senza grandi aspettative e con molte incertezze iniziali: "Tutti mi hanno spinto a non farlo. Ma proprio tutti. A volte mi sorprendo di me stessa, dato che sono imprevedibile e ho una vena un po’ di pazzia, mi sono detta: ‘Ma perché non partecipare? Lo faccio’".

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Tra le persone meno affini nella Casa, ha citato Adriana Volpe: "La persona più distante da me nella casa è stata proprio Adriana: perfettina, precisina, che cantava sempre. La vedevo un po’ falsona". Più positivo il ricordo di Francesca Manzini: "Francesca, per me, meritava il secondo posto. Mi ha fatto morire dal ridere: abbiamo fatto delle litigate memorabili, ma è stata simpatica, verace e completamente matta". E ha aggiunto sul loro rapporto: "Prima mi avvicinavo, poi la respingevo e poi ci riavvicinavamo. Infatti, ci siamo appena scambiate dei messaggi. Francesca è stata molto carina e molto importante".

GF Vip, Alessandra Mussolini risponde alle critiche estere e svela un commento di Sophia Loren

Sul rapporto con la zia Sophia Loren, ha ricordato un commento ironico: "Quando mi sono rivista e ho parlato con mia zia Sofia, lei ha sintetizzato tutto dicendomi in dialetto: ‘Ma che ti fir a fa?’ (ma che ti metti a fare?, ndr). Ne ho fatte di tutti i colori nella vita e lei sa come sono fatta". Nel corso dell’intervista, sulle polemiche legate al suo cognome e alle critiche internazionali ha risposto senza troppi filtri: "Saranno problemi loro, poracci, che ti devo dire. Io mi sono divertita e, a dire la verità, non pensavo di vincere". Infine, ha commentato anche le parole di Antonella Elia: "Mi ha dato della gallina? Credo che lo stia facendo apposta, o almeno lo spero per lei. Ormai non lo so più".

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