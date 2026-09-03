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Grande Fratello Vip, spunta l’ultimo nome dei concorrenti (rubato a Netflix): ecco il cast completo di questa edizione

L’arrivo di un volto già visto in un reality Netflix completa la squadra del GF Vip, tra ritorni molto attesi, personaggi tv e protagonisti dei nuovi reality.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il cast del prossimo Grande Fratello Vip prende sempre più forma e, con l’arrivo dell’ultimo nome emerso nelle indiscrezioni, il gruppo dei possibili concorrenti sembra ormai essere definito. A fare il punto della situazione è Davide Maggio, che ha svelato anche l’identità del diciottesimo protagonista, aggiungendo così un altro tassello a una squadra costruita mescolando volti già molto conosciuti dal pubblico televisivo e personaggi provenienti da esperienze più recenti nel mondo dei reality.

Il nuovo nome del futuro gieffino arriva da un reality Netflix

L’ultimo nome associato alla Casa è quello di Alessandro Varsi, personaggio che potrebbe risultare meno familiare al grande pubblico rispetto ad alcuni dei concorrenti già circolati, ma che gli appassionati di reality potrebbero riconoscere immediatamente. Varsi ha infatti partecipato alla prima edizione italiana di Too Hot To Handle, format disponibile su Netflix. Un’esperienza che lo colloca nello stesso universo televisivo di altri protagonisti transitati da quel programma e poi approdati in importanti reality italiani. La sua presenza confermerebbe quindi la volontà della produzione di pescare anche tra volti legati alla nuova generazione di programmi d’intrattenimento, affiancandoli a personaggi che hanno già una lunga storia televisiva alle spalle.

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Il possibile cast del Grande Fratello Vip

Secondo le anticipazioni riportate anche anticipatamente da Davide Maggio, i diciotto concorrenti sarebbero così, in ordine alfabetico:

Alessandro Roncaccia, protagonista di Italia Shore

Alessandro Varsi, protagonista di Too Hot To Handle Italia

Alex Belli, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Andreas Muller, ballerino ed ex vincitore di Amici

Carmen Di Pietro, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Giacomo Gallani, modello già visto a Tu Si Que Vales

Giancarlo Danto, protagonista di The 50

Giulia Provvedi, cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Guendalina Tavassi, volto televisivo ed ex concorrente del Grande Fratello

Federica Morello, modella e volto già apparso a Ciao Darwin

Jonathan Kashanian, volto televisivo ed ex vincitore del Grande Fratello

Marina La Rosa, volto televisivo ed ex concorrente del Grande Fratello

Megan Ria, ballerina ed ex concorrente di Amici

Michelle Masullo, deejay già vista a Pechino Express

Moreno Morello, storico inviato di Striscia la Notizia

Piera Meloni, influencer

Simone Annicchiarico, conduttore televisivo

Valeria Marini, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

Il dato più evidente è la presenza di numerosi personaggi che hanno già avuto a che fare con i reality, con sette concorrenti che avrebbero già partecipato in passato al Grande Fratello. Ma accanto ai veterani ci sarebero però anche figure più recenti, come Andreas Muller e Megan Ria, provenienti da Amici, oltre ad Alessandro Roncaccia da Italia Shore e Giancarlo Danto da The 50.

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