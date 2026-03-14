GF Vip, Adriana Volpe entra in casa e commenta il rapporto con Antonella Elia: "Fa male", ma lei risponde a tono
Tra ricordi di scontri, parole taglienti e una promessa di scintille prima ancora dell’ingresso ufficiale del cast, si consuma già il primo botta e risposta tra le due icone del GF Vip.
L’atmosfera nella Casa è già carica di tensione, eppure la diretta deve ancora entrare nel vivo. Con l’ingresso dei primi quattro concorrenti nella nuova Open House, il clima del Grande Fratello VIP 8 ha iniziato a delinearsi con una dinamica che promette di catalizzare l’attenzione fin dalle prime battute: quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia.
Grande Fratello Vip: il racconto di Adriana Volpe su Antonella Elia
Ieri pomeriggio, i primi quattro concorrenti del Grande Fratello VIP 8, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, hanno fatto il loro ingresso in Casa, innescando già le prime dinamiche. Tra chiacchiere e prime confidenze, è stato inevitabile tornare su un rapporto che in passato ha fatto discutere e che ora potrebbe riaccendersi sotto i riflettori. Adriana Volpe, ormai veterana del reality, ha parlato apertamente del suo complicato legame con Antonella Elia, che la raggiungerà nel corso della diretta di martedì sera. Incitata dai compagni, ha spiegato: "Con Antonella sono stati alti e bassi, montagne russe, ci sono stati scontri, ma è stata anche quella che ha pianto quando sono andata via. Sono felice di vederla, è che lei bisogna saperla prendere. Sa essere creativa, arguta, divertente, ma nello stesso tempo è pungente, graffiante, da zampate che ti fanno male e quando pensi di conoscerla ti destabilizza. La parola giusta è destabilizzante. L’umore lo detta lei". Le due erano già state coinquiline al Grande Fratello Vip 4, dove non erano mancati confronti accesi.
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Consigli per convivere con Antonella Elia
Nel suo racconto, Adriana ha offerto anche una sorta di manuale di sopravvivenza per chi dovrà condividere gli spazi con Antonella. Secondo lei, il segreto sta nel saper reggere le provocazioni oppure nel scegliere di accogliere quel modo di fare così diretto e spesso spiazzante. "È molto provocatrice, provoca proprio, ti viene sotto. Quindi uno deve essere corazzato. Oppure la deve accogliere". E ancora, riassumendo il tutto con un’immagine efficace: "Io e lei abbiamo avuto momenti di confronto, ci siamo sostenute, ma anche scannate. Con lei è come vivere su un ottovolante, un tagadà".
La replica di Antonella Elia
Se dentro la Casa si parla, fuori non si resta in silenzio. Antonella Elia ha ascoltato dall’esterno il racconto della conduttrice e, attraverso un video pubblicato sui social, ha replicato indirettamente alle parole ricevute, lasciando intendere che la partita è tutt’altro che chiusa. "Buongiorno a tutti. Io inizierei questa giornata così… ommm… che stress". E non è finita qui. La showgirl ha aggiunto con tono ironico ma pungente: "Comunque mi ci vedo. Entrata e subito in nomination, se miracolosamente arrivo in finale facciamo un festone?". Insomma, prima ancora di varcare la soglia della Casa, Antonella promette scintille.
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