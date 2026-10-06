GF VIP, Jonathan contro Andreas: Sui social emergono vecchi video di Kashanian che lo incastrano e Selvaggia Lucarelli attacca Dopo il confronto in puntata, sui social emergono clip di Jonathan che riaccendono la polemica, mentre Lucarelli cambia posizione dopo aver visto il video completo su Andreas.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo lo scontro al Grande Fratello Vip, la discussione tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller non si è affatto chiusa con la fine della puntata. Anzi, nelle ore successive sono emersi nuovi elementi che hanno riacceso il confronto, soprattutto sui social, dove alcuni utenti hanno recuperato vecchie clip dello stesso Jonathan e hanno messo in discussione il modo in cui è stata impostata l’accusa nei confronti del ballerino. A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, inizialmente dalla parte dello stilista e poi molto critica nei suoi confronti.

Grande Fratello VIP: gli utenti recuperano i video di Jonathan Kashanian

Mentre in diretta si discuteva dell’utilizzo di una parola offensiva da parte di Andreas, sui social alcuni utenti hanno iniziato a scavare nel passato recente della Casa, recuperando filmati nei quali proprio Jonathan utilizza espressioni altrettanto colorite, seppur in contesti evidentemente scherzosi e senza un intento discriminatorio. In particolare, sono state rilanciate alcune clip in cui Kashanian si rivolge ad Alessandro Roncaccia e Federica Morello utilizzando termini volgari normalmente associati a insulti rivolti alle donne.

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Il punto sollevato dagli utenti non riguarda tanto l’intenzione con cui quelle parole sono state pronunciate, quanto la posizione sostenuta da Jonathan durante la puntata: se determinati termini devono essere evitati anche quando vengono pronunciati senza voler offendere direttamente qualcuno, il ragionamento dovrebbe valere in maniera coerente per tutti. Il recupero di quei video ha così spostato la discussione dalla sola condotta di Andreas alla presunta incoerenza di Jonathan.

Selvaggia Lucarelli prima lo difende, poi cambia completamente idea

La questione ha coinvolto anche Selvaggia Lucarelli, che durante la puntata aveva contestato duramente Andreas, soprattutto quando il ballerino aveva reagito alle accuse sostenendo di avere numerosi amici gay e persone omosessuali nella propria vita. In un primo momento, dunque, l’opinionista aveva dato credito alla ricostruzione di Jonathan.

Poi, però, è comparso il filmato che ha permesso di ricostruire il contesto delle parole pronunciate da Andreas. Il termine incriminato non era stato utilizzato dal ballerino per definire un’altra persona o per insultare un omosessuale: Andreas stava raccontando gli insulti che riceve abitualmente sui social. Ed è proprio questo dettaglio ad aver fatto cambiare radicalmente posizione alla Lucarelli: "Hai lasciato intendere che lui utilizzasse quel termine in maniera offensiva, o con una certa leggerezza, invece era semplicemente qualcosa che riferiva e che gli veniva detto", ha spiegato l’opinionista, prima di rivolgersi direttamente a Jonathan: "Hai fregato pure me e questa cosa mi infastidisce perché ti ho creduto". Secondo lei Jonathan avrebbe raccontato l’episodio senza restituire correttamente il contesto, finendo per mettere Andreas in una posizione molto più compromettente di quella che emergeva dal video completo.

GF VIP: Andreas Muller e la tensione con Giancarlo Danto

Nel frattempo Andreas Muller è finito al centro di un’altra discussione, questa volta con Giancarlo Danto. Dopo la puntata, il ballerino ha rifiutato qualsiasi confronto con il concorrente, invitandolo a lasciarlo stare e spiegando di non avere intenzione di prolungare la dinamica nata in diretta.

La situazione è diventata ancora più delicata quando è emerso il riferimento a chat e informazioni provenienti dall’esterno della Casa. Moreno Morello ha raccontato a Megan Ria che Andreas avrebbe detto a Danto: "Ti do dieci secondi per tacere, perché altrimenti tiro fuori delle chat, delle cose di fuori". Una frase che ha fatto scattare ulteriori dubbi e che lo stesso Muller ha successivamente chiarito.

Parlando con Marina La Rosa, Andreas ha infatti precisato di conoscere alcune informazioni sul conto di Danto, ma di non volerle rendere pubbliche: "Gli ho detto che conosco quello che fa fuori da qui, che so chi è fuori. So delle cose di fuori, ma che rimangono fuori, non voglio diffondere". Il ballerino ha aggiunto di aver riferito tutto in confessionale e di essere disposto ad accettare eventuali conseguenze disciplinari.

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