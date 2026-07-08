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GF VIP, Lucia Ilardo: "La mia storia con Renato? È una situazione delicata. Se voglio fare l'Isola dei famosi? Assolutamente sì" - Intervista

L'ex concorrente del Grande Fratello VIP 8 si racconta: l'esperienza nella Casa, il rapporto con Renato Biancardi e il commento sull'attuale Temptation Island

Lorenzo Pugnaloni

Lorenzo Pugnaloni

Editor

Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello VIP 8, Lucia Ilardo è tornata alla sua quotidianità senza smettere di coltivare nuovi progetti professionali. Dalla radio alla conduzione, passando per il desiderio di rimettersi in gioco in un altro reality, l’ex gieffina guarda al futuro con entusiasmo. Ai nostri microfoni ha ripercorso il suo percorso nella Casa, ha parlato del rapporto con Renato Biancardi, ha commentato l’attuale edizione di Temptation Island e raccontato come è cambiata la sua vita lontano dalle telecamere.

L’estate, il Grande Fratello VIP e il bilancio dell’esperienza

Ci troviamo a parlare di lei nel bel mezzo di questa estate 2026. Come riesce a combattere il caldo?

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"In realtà io il caldo non lo soffro particolarmente, anzi: l’estate è la mia stagione preferita. Ovviamente nelle ore più calde cerco di evitare di uscire e, se posso, me ne sto a casa al fresco. Però se capita una giornata di mare o di piscina, riesco a stare fuori tranquillamente tutto il giorno. L’estate mi dà energia, quindi la vivo sempre molto bene."

Anche perché è una persona dai mille impegni e si sposta spesso per lavoro o per diletto…

"Sì, mi sto muovendo parecchio, sia per lavoro che per piacere. È un periodo molto pieno, ma anche molto bello. Mi piace viaggiare, conoscere posti nuovi e vivere esperienze diverse. Ovviamente a volte è stancante, però quando fai qualcosa che ti piace davvero, la fatica pesa meno."

Partiamo dal ricordare la sua esperienza al Grande Fratello VIP, ormai conclusa da qualche mese. Un bilancio a posteriori?

"Il bilancio è assolutamente positivo. Il Grande Fratello è stata un’esperienza forte, intensa e molto stimolante, ma per me è stata anche un grande divertimento. Mi ha permesso di mettermi in gioco, di farmi conoscere in modo più completo, con i miei pregi, i miei difetti, le mie fragilità e anche la mia parte più vera. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con persone diverse e di imparare anche da chi quel percorso lo aveva già vissuto prima di me. A distanza di mesi posso dire che è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e che rifarei."

È stata anche un’occasione per riscattarsi rispetto all’immagine lasciata a Temptation Island?

"Sì, in parte concordo. Temptation Island è un contesto completamente diverso, perché non riguarda solo la singola persona, ma soprattutto la relazione, i sentimenti e le dinamiche che si creano con l’altra persona. Al Grande Fratello, invece, il percorso è stato più individuale. Ho avuto modo di farmi conoscere di più per quella che sono, al di là della mia storia sentimentale e delle etichette che spesso vengono date dopo un programma."

Renato Biancardi e il rapporto dopo il reality

È stata anche fortunata perché nella Casa ha trovato l’amore. Lei e Renato fate davvero sul serio?

"Su Renato, in questo momento, preferisco non dire troppo. È una situazione delicata e non mi va di entrare nei dettagli. Preferisco che alcune cose restino riservate, almeno per ora."

Qual è stata la prima cosa che avete fatto una volta usciti dal programma?

"La prima cosa è stata chiarirci su alcune dinamiche successe all’interno del programma. Dopo un’esperienza così intensa, vissuta davanti alle telecamere, credo sia normale avere bisogno di parlarsi con calma, lontano da tutto e da tutti."

Raul, gli ex gieffini e i rapporti fuori dalla Casa

Veniamo al capitolo Raul: lo ha più risentito?

"Tutto quello che è successo dopo il Grande Fratello è già stato detto e ripetuto anche tramite i social. C’è stato un botta e risposta pubblico, ma da quel momento in poi non è successo altro."

Vi siete ritrovati tutti alla festa del Grande Fratello. È cambiato qualche rapporto?

"Con alcune persone il rapporto è rimasto bello, con altre inevitabilmente si è un po’ raffreddato. Succede, soprattutto dopo un’esperienza così intensa: dentro la Casa vivi tutto amplificato, fuori ognuno torna alla propria vita. Non parlerei di grandi delusioni, ma sicuramente alcune persone le ho viste in modo diverso."

Dall’Isola dei Famosi al sogno della conduzione

Selvaggia Lucarelli è tornata subito in tv come conduttrice dell’Isola dei Famosi. Scelta giusta?

"Secondo me sì. Selvaggia è una donna molto intelligente, diretta, con una personalità forte. Può piacere o non piacere, ma sicuramente sa tenere l’attenzione e sa gestire situazioni complesse. Per un programma come L’Isola, una figura così può funzionare molto."

Lei parteciperebbe mai all’Isola dei Famosi?

"Sì, assolutamente. Essendo una persona molto avventuriera, mi piacerebbe vivere un’esperienza del genere. Amo la natura, mi piace mettermi in gioco e credo che L’Isola sia un programma capace di tirare fuori lati di te che magari nemmeno conosci. La farei tranquillamente."

In futuro si vede anche alla conduzione?

"Mi piacerebbe molto. La conduzione è un mondo che mi incuriosisce e che sento nelle mie corde, però so anche che bisogna studiare, prepararsi e fare esperienza. Sto iniziando a lavorarci partendo anche dalla radio, che è un ambito che mi ha sempre affascinata: ho fatto dei corsi radiofonici e mi piacerebbe riuscire a entrare in questo settore. Spero di ricevere qualche opportunità lavorativa in questo ambito e, anzi, approfitto anche di questo spazio per dire che, se ci fosse qualcuno interessato, mi contatti."

Temptation Island, Sara e Gabriele e il ricordo di Filippo Bisciglia

In queste settimane sta andando in onda Temptation Island. Che effetto le fa?

"In realtà non lo sto seguendo particolarmente. Però, inevitabilmente, mi riporta a quel coraggio che ho avuto nel mettermi in gioco davanti a tutti, esponendo una parte molto delicata della mia vita sentimentale. Credo che certe storie possano anche essere d’aiuto agli spettatori, perché magari qualcuno si rivede in alcune dinamiche. Quello che mi dispiace, però, è che spesso le persone che si espongono vengano prese di mira per alcune situazioni che succedono all’interno del programma."

Renato la conosceva già per Temptation Island?

"In realtà no, non mi aveva seguita con attenzione e non sapeva bene chi fossi. Diciamo che il mio percorso gliel’ho raccontato io, anche con dei retroscena che ovviamente da fuori non poteva conoscere."

La coppia che sta facendo più discutere è quella formata da Sara e Gabriele. Cosa ne pensa?

"Penso che in certe situazioni serva molta delicatezza. Quando ci sono di mezzo sentimenti, esposizione mediatica e anche momenti privati, tutto diventa più complicato. Da fuori è facile giudicare, ma bisognerebbe sempre ricordarsi che dietro ci sono persone vere. Credo che certi argomenti vadano trattati con rispetto, senza alimentare troppo il caos."

Si rivede in qualcuno degli attuali protagonisti?

"No, sinceramente non mi rivedo in nessuno degli attuali protagonisti."

Un ricordo di Filippo Bisciglia?

"Filippo è una presenza fondamentale in quel programma. Riesce a essere empatico, presente, ma mai invadente. Il ricordo più bello che ho di lui è il suo abbraccio sincero dopo le registrazioni, un abbraccio che abbiamo tanto atteso proprio perché, durante il programma, lui deve mantenere un ruolo imparziale. Per questo, quando arriva quel momento, ha un valore ancora più forte."

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