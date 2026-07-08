GF VIP, Lucia Ilardo: "La mia storia con Renato? È una situazione delicata. Se voglio fare l'Isola dei famosi? Assolutamente sì" - Intervista
L'ex concorrente del Grande Fratello VIP 8 si racconta: l'esperienza nella Casa, il rapporto con Renato Biancardi e il commento sull'attuale Temptation Island
Potrebbe interessarti anche
Temptation Island, la terza puntata: la decisione di Cristian dopo l’affondo di Soraya, falò per Gabriele. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 8 luglio va in scena il terzo appuntamento del reality show condotto ...
Temptation Island, la seconda puntata: primo falò di confronto e la ‘fuga’ di Cristian. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 1° luglio va in scena il secondo appuntamento del reality show condot...
Temptation Island 2026, si parte: quattro falò di confronto e allarme esodo delle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 24 giugno inizia il ‘viaggio nei sentimenti’ condotto da Filippo Bisc...
Temptation Island, pagelle: insostituibile Bisciglia (10) e regina De Filippi (9) da standing ovation, ma Gabriele che "bello senz'anima" (3)
Temptation Island 2026: promossi e bocciati della prima puntata del viaggio nei sent...
Grande Fratello Vip, anticipazioni semifinale: Todaro sotto accusa e Adriana Volpe rischia il flop. Sondaggi quarto finalista e cosa vedremo stasera
Oggi venerdì 15 maggio 2026 va in onda la penultima puntata del reality show condott...
Temptation Island 2026 cambia giorno, calendario stravolto (per colpa della Rai): la nuova programmazione
Il reality show condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda di mercoledì per l’ultim...
Temptation Island, polemiche per il caso del video hot. Gabriele e Sara rompono il silenzio: “Non siamo una coppia finta”
I due protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Biscigl...
Temptation Island, Sara e Gabriele come Stefano De Martino: la coppia travolta dai video hot sul web ed emerge un dettaglio inatteso
Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, la coppia di Temptation Island più discussa del m...