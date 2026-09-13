Il reality riparte tra misteri, indiscrezioni e una domanda che serpeggia sui social: ma possibile che si debbano sempre scongelare gli stessi nomi?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, avvolta dal mistero fino all’ultimo, promette infatti un grande ritorno al passato. Tra i nomi circolati ci sono vecchie conoscenze come Jonathan Kashanian,Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, accanto a personaggi meno noti al grande pubblico. Un mix che più che un cast nuovo sembra, almeno sulla carta, un reparto occasioni del reality italiano.

La polemica è inevitabile: perché continuare a riproporre concorrenti che hanno già fatto più volte il giro della stessa giostra? E quando arrivano i presunti volti nuovi, la domanda cambia appena: "Sì, ma chi è?". Il risultato rischia di essere un paradosso: pochi personaggi davvero inediti e molti VIP riciclati fino all’ultima apparizione televisiva.

GF VIP 2026, la nostra onesta opinione sui primi concorrenti