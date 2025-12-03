Grande Fratello, regia nei guai: tagliato un bacio nascosto tra due concorrenti: "Sarebbe scoppiato un disastro" Un retroscena notturno, tagliato dalla regia, infiamma il pubblico e apre nuove ipotesi a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nelle ultime ore, all’interno della Casa del Grande Fratello, è emersa un’indiscrezione che sta alimentando un’ondata di discussioni e sospetti da parte dei fan, tutto sarebbe iniziato con un presunto bacio nascosto tra due concorrenti, che avrebbe scatenato un vero e proprio terremoto dietro le quinte, soprattutto per la scelta della regia di intervenire in tempo reale per eliminare ogni traccia delle immagini.

Grande Fratello: il retroscena del bacio notturno e l’intervento della regia

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui suoi canali social: "Stanotte al GF è successo il caos. Sotto le coperte è partito un bacio tra due concorrenti, proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi neanche per sbaglio. Il bello? La regia ha tagliato tutto in tempo reale. Le immagini sono state rimosse immediatamente, perché se fossero andate in onda sarebbe scoppiato un mezzo disastro". Le dichiarazioni dell’esperta di gossip che hanno immediatamente acceso la curiosità dei fan, tanto più perché, come lei stessa ha ribadito, i nomi dei protagonisti non sono stati rivelati. A meno di due settimane dalla finale, l’episodio scuote ulteriormente un’edizione già ricca di dinamiche e polemiche, ma va sottolineato che al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del programma in merito, quindi restiamo nel campo delle ipotesi.

GF: chi potrebbero essere i due gieffini

Il fatto che la regia abbia scelto di intervenire immediatamente per bloccare le immagini non ha fatto altro che aumentare i sospetti, portando gli utenti a interrogarsi su chi possano essere i due concorrenti coinvolti. Le teorie più accreditate sul web puntano verso una coppia che da settimane divide il pubblico, e non è un caso che sotto uno dei post pubblicati sia subito comparsa la domanda: "Benedetta e Domenico?". Marzano non ha confermato, rispondendo solo con l’emoji di chi non sa. Il rapporto tra Benedetta e Domenico all’interno della Casa del Grande Fratello è stato seguito con grande attenzione sin dai primi giorni. Dopo essersi sempre definiti semplici amici, negli ultimi tempi hanno iniziato a lasciare qualche spiraglio, complice il rapporti incrinato di lui con la sua fidanzata fuori dalla Casa. Nel frattempo infatti , fuori dalla Casa la situazione è diventata ancora più delicata: Valentina, la compagna di Domenico, non ha gradito certe affermazioni e ha deciso di riconsegnargli l’anello che le aveva regalato dopo la nascita della loro bambina, un gesto forte che ha messo fine a una relazione durata più di nove anni. Ed è proprio questo cambiamento nella vita del giovane ad alimentare ulteriormente le ipotesi.

