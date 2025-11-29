Grande Fratello, Rasha nei guai, spuntano nuovi retroscena sul suo passato: "Ci baciavamo davanti a tutti, mi controllava" Si apre un nuovo capitolo di accuse, smentite e repliche dopo le parole di Rasha al GF. Spuntano delle indiscrezioni che metterebbero in pericolo la sua relazione con Omer.

La vicenda tra Rasha e il suo ex compagno continua ad alimentare conversazioni dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, soprattutto dopo che la gieffina ha commentato per la prima volta l’intervista rilasciata da lui qualche giorno fa. Un commento che ha riacceso una storia già complessa, spingendo l’uomo a tornare nuovamente da Fanpage per chiarire e smentire punto per punto ciò che ha sentito in diretta.

GF: la reazione di Manuel, l’ex di Rasha

L’ex compagno ha voluto subito rispondere, sostenendo che "Rispondermi senza darmi la possibilità di un contraddittorio è facile, è come se avesse parlato allo specchio". Ha ribadito che, secondo lui, molte delle cose dette nella Casa non corrisponderebbero alla realtà, spiegando: "Non sono stato io a vendere la sua macchina: è stata lei a venderla e io gliene ho comprata un’altra". Ha poi aggiunto che, riguardo al lavoro, "Mi disse che era stanca di fare la commessa e quindi le chiesi cosa desiderasse fare… Per questo le ho aperto il ristorante". Tra le questioni più pesanti c’è quella delle accuse di violenza, negate dall’uomo: "Ha detto che le ho messo le mani addosso ma io mi chiedo: se fossi stato davvero violento, sarebbe stata con me 8 anni?". E interrogato di nuovo, ha risposto in modo ancora più netto: "Non le ho mai, mai, mai messo le mani addosso. Io peso 115 chili e sono alto 1 metro e 85. Se usassi le mani, rischierei di far male. Piuttosto, mi taglio un braccio".

Grande Fratello: le versioni di Manuel e Rasha che non coincidono

Un altro nodo della loro storia riguarda i regali. Lei aveva raccontato di averglieli lanciati perché non li voleva, ma lui ha replicato chiedendo: "E che cosa mi avrebbe lanciato?". Ha ricordato che nel video mostrato "lei indossa un Patek Philippe", aggiungendo che "negli altri video indossa spesso un Rolex di brillanti" e che anche l’anello che usa nella Casa sarebbe un regalo suo, insieme a "Un bracciale tennis, una collana tennis e un altro anello con un rubino". Ha concluso con una domanda diretta: "Quali sarebbero questi regali che mi ha lanciato appresso?". Tra le dichiarazioni arrivate dalla Casa c’era anche quella secondo cui lui sarebbe rimasto senza soldi e senza una casa, e che sarebbe stata lei ad ospitarlo. L’uomo ha replicato con una frase netta che lascia poco spazio a interpretazioni: "Io non sono morto. Devo ancora nascere".

Il controllo nella coppia e l’ultima replica contro chi giudica

Un altro punto che l’uomo ha affrontato riguarda l’accusa di aver provato a controllarla. Ha affermato: "Era lei che controllava me", raccontando che la ragazza "Arrivava a controllare il mio cellulare di notte, entrava nel mio account Instagram, chiamava le persone vicino a me". Ha domandato: "Chi controllava chi?" lasciando intendere che quella che desiderava verificare ogni dettaglio fosse lei.

L’ex compagno ha voluto dire la sua anche su altre affermazioni che ritiene false, come quella sul non baciarsi mai in pubblico. Ha indicato un video aggiungendo: "Quelli che si baciano siamo io e lei, eravamo in discoteca e c’erano altre mille persone. Da quando ha cominciato a non baciare in pubblico?". In chiusura, ha voluto rispondere anche a chi ha commentato la vicenda da fuori, citando una frase dal tono deciso: "A Omer voglio dire che ‘Quando un cane abbaia, il leone non si gira nemmeno a guardarlo’, auguro a loro tutto il meglio". Ha aggiunto che per rispondere davvero a qualcuno: "Bisogna parlarci, non basta leggere tre frasi estrapolate dal contesto".

