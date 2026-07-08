La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti vince il braccio di ferro con Enrico Papi: Let’s Make a Deal rinviato. La promessa di Mediaset Let’s Make a Deal verso il rinvio a dicembre, La scelta di Mediaset potrebbe cambiare i piani dell’access prime time e di Enrico Papi, trattenuto dalla rete.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Doveva essere una delle novità più attese dell’estate televisiva di Canale 5, ma nelle ultime ore lo scenario attorno a Let’s Make a Deal sembra essersi modificato in maniera significativa. Quella che inizialmente appariva come una semplice alternanza con La Ruota della Fortuna potrebbe infatti trasformarsi in un rinvio più lungo del previsto, con una possibile collocazione nel periodo natalizio. La decisione sarebbe maturata al termine di un confronto interno particolarmente delicato. Da una parte c’era la volontà di lanciare un format internazionale già ampiamente collaudato e affidato a un volto esperto come Enrico Papi, dall’altra la necessità di non interrompere il momento positivo di La Ruota della Fortuna, che con Gerry Scotti continua a rappresentare una delle certezze dell’access prime time di Canale 5.

La Ruota della Fortuna resta al timone, ma Enrico Papi rimane in Mediaset

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, alla fine avrebbe prevalso la linea della continuità. L’access estivo dell’ammiraglia Mediaset resterebbe quindi nelle mani di Gerry Scotti, evitando di fermare un programma che sta garantendo risultati considerati molto importanti per la rete. Il format americano sarebbe quindi stato posticipato a dicembre, una scelta che avrebbe comunque convinto anche Enrico Papi a proseguire il proprio percorso con Mediaset, nonostante l’imminente firma del suo nuovo contratto e il fatto che nelle scorse settimane fossero circolate voci relative a possibili interessamenti da parte di altri gruppi televisivi come Warner Bros – Discovery. Nonostante il possibile slittamento, il lavoro sul programma non si fermerebbe. La puntata pilota sarebbe infatti confermata per il 15 luglio, un passaggio fondamentale per testare il format e definire gli ultimi dettagli produttivi.

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L’ipotesi Natale prende quota e Gerry Scotti resta al timone

Tra le diverse soluzioni valutate da Mediaset, quella natalizia sembra oggi la più concreta. In passato erano state considerate anche altre opzioni, come uno spostamento nel preserale oppure una diversa collocazione all’interno dell’offerta del gruppo. Il periodo delle feste potrebbe però rappresentare il contesto ideale per un game show basato su premi, sorprese, scelte imprevedibili e colpi di scena, elementi che tradizionalmente si sposano bene con la programmazione natalizia. L’eventuale annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, se non addirittura nella presentazione dei palinsesti della rete, ma l’idea è che la rete voglia muoversi con prudenza, evitando di compromettere l’equilibrio raggiunto.

Un format storico pronto a tornare: cos’è Let’s Make a Deal

Let’s Make a Deal è un game show nato negli Stati Uniti nel 1963. Il meccanismo si basa su trattative, scambi e decisioni strategiche da parte dei concorrenti, chiamati a scegliere tra premi certi e ricompense misteriose. Nel corso degli anni il format è stato esportato in numerosi Paesi e viene considerato uno dei giochi televisivi più longevi e riconoscibili della storia della televisione internazionale.

Per il pubblico italiano Let’s Make a Deal non rappresenta una novità assoluta. Il format nasce negli Stati Uniti e ruota attorno a scelte, scambi e premi misteriosi, creando una costante tensione tra rischio e opportunità. Nel nostro Paese è già apparso in passato in diverse versioni, ma il progetto del 2026 punta a proporre una veste completamente aggiornata. Alcune dinamiche del gioco potrebbero effettivamente ricordare quelle di Affari Tuoi, soprattutto per il rapporto tra intuizione del concorrente e premio nascosto. Con una produzione prevista di 35 puntate e la conduzione di Enrico Papi, il programma resta comunque una delle scommesse più interessanti della prossima stagione televisiva.

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