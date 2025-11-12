Gerry Scotti inarrestabile, torna ‘Chi vuol essere Milionario?’: la data del debutto (e perché la Rai trema) Continua il periodo d’oro per il conduttore del Biscione che, molto presto, tornerà in prima serata con uno dei programmi più amati di sempre.

E mentre La Ruota della Fortuna continua a registrare ascolti record battendo puntualmente anche un colosso dell’access prime time come Affari Tuoi su Rai 1, Gerry Scotti si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con un altro programma amatissimo: Chi vuol essere Milionario?, uno dei quiz più iconici della televisione italiana. Il programma, mandato in onda per la prima volta nell’ormai lontano 2000, è sempre riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico e proprio Gerry Scotti è sempre stato uno degli elementi chiave del suo successo. Una notizia che dalle parti di Viale Mazzini non può che suscitare agitazione: scopriamo di più.

Gerry Scotti, ‘Chi vuol essere Milionario?’ torna in prima serata

Nelle ultime ore, l’azienda Publitalia ha rivelato che Gerry Scotti si starebbe preparando per tornare in prima serata con l’amatissimo quiz Chi vuol essere Milionario?. In particolare, salvo cambiamenti in corso d’opera, il debutto dovrebbe avvenire domenica 7 dicembre su Canale 5. E questo significa che la domenica sera vedrà un doppio appuntamento in compagnia di Gerry Scotti, con La Ruota della fortuna in access prime time e Chi vuol essere Milionario in prima serata.

Visto il successo di questo ultimo periodo, la scelta si proporre ai telespettatori un programma storico con lo zio Gerry al timone potrebbe rivelarsi veramente fruttuosa, portando la programmazione della domenica sera di Canale 5 a risultati veramente incredibili. Una strategia indubbiamente ben pensata e che potrebbe far tremare i vertici Rai.

‘Chi vuol essere Milionario?’ torna in prima serata: la Rai trema

E se, da un alto, Canale 5 punta tutto su una doppietta domenicale, dall’altro lato la Rai si ritrova a dover far fronte a una programmazione avversaria veramente molto forte. La domenica sera per la Rai è in genere un momento molto importante, dove la prima serata di Rai 1 punta sulla fiction, mentre su Rai 3 va in onda il programma Report. La risposta Mediaset che vedrebbe i due programmi di punta di Gerry Scotti, uno dietro l’altro, potrebbe portare non poco scompiglio ai piani alti di Viale Mazzini.

Ricordiamo infatti che La Ruota della Fortuna continua a battere Affari Tuoi a mani basse, puntata dopo puntata, e che Chi vuol essere Milionario? è da sempre un gioco molto apprezzato dal pubblico italiano. Ecco che quella che viene a crearsi è dunque una proposta Mediaset in grado di dare parecchio filo da torcere alla rete ammiraglia. Non rimane dunque che attendere e vedere esattamente cosa accadrà.

