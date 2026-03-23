Gerry Scotti svela La Ruota della Fortuna: la strategia (social) per ‘smontare’ Affari Tuoi Il conduttore sta riscuotendo grande successo sul web rivelando i ‘segreti’ del suo game show dietro le quinte: una sfida parallela a Stefano De Martino

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gerry Scotti si reinventa. Ormai da tempo vero e proprio mattatore sui social, infatti, il conduttore sta riscuotendo grande successo svelando i ‘segreti’ de La Ruota della Fortuna proprio sul web, raccontando ai follower cosa accade dietro le quinte dello storico game show di Canale 5 insieme a Samira Lui e tutto il team. Un fenomeno social che potrebbe essere frutto di una strategia più che mai mirata. Scopriamo tutti i dettagli.

Gerry Scotti e i segreti de La Ruota della Fortuna sui social: i video virali

Nonostante la serataccia negli ascolti tv di ieri (sconfitto sia in prima serata da Imma Tataranni sia da Stefano De Martino e Affari Tuoi in access), Gerry Scotti si può ‘consolare’ con il grande successo riscosso sui social. Il conduttore – già da tempo uno dei volti della ‘vecchia guardia’ più seguiti nel nuovo mondo del web – si è ormai reinventato influencer e ha deciso di raccontare ai suoi quasi 2 milioni di follower anche i ‘segreti’ dei suoi trionfi in televisione. Scotti ha infatti iniziato un vero e proprio vlog su TikTok svelando quanto accade dietro le quinte de La Ruota della Fortuna, uno dei programmi più seguiti in assoluto dal pubblico. Basti pensare che il video (girato dal figlio Edoardo) postato ieri ha rapidamente raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni. Nel reel il conduttore spiega come funzionano le registrazioni di una puntata, dalla durata (corrispondente a quanto visto in tv, ma se ne registrano due a sessione) fino ad alcuni dettagli come il cambio degli ‘spicchi’ della ruota che avviene ancora in maniera manuale, costringendo tutti a interrompere le riprese. Spazio anche ad aneddoti e a tutti i volti del programma, dagli autori fino a Samira Lui.

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La ‘strategia’ per insidiare Stefano De Martino e Affari Tuoi

Il video su La Ruota della Fortuna postato da Gerry Scotti – come detto – ha raggiunto subito numeri impressionanti. "Ora vloggo io! Volete vedere altri backstage?" ha scritto il conduttore, riscuotendo ovviamente il consenso di tantissimi fan. Questa nuova ‘strategia social’ potrebbe essere l’ingrediente in più per portare a termine la rimonta su Stefano De Martino e Affari Tuoi, negli ultimi tempi sempre più avanti nel serrato testa a testa degli ascolti tv dell’access prime time e ampliare (e ‘svecchiare’) il pubblico del game show di Canale 5.

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