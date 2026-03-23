Gerry Scotti svela La Ruota della Fortuna: la strategia (social) per ‘smontare’ Affari Tuoi
Il conduttore sta riscuotendo grande successo sul web rivelando i ‘segreti’ del suo game show dietro le quinte: una sfida parallela a Stefano De Martino
Gerry Scotti si reinventa. Ormai da tempo vero e proprio mattatore sui social, infatti, il conduttore sta riscuotendo grande successo svelando i ‘segreti’ de La Ruota della Fortuna proprio sul web, raccontando ai follower cosa accade dietro le quinte dello storico game show di Canale 5 insieme a Samira Lui e tutto il team. Un fenomeno social che potrebbe essere frutto di una strategia più che mai mirata. Scopriamo tutti i dettagli.
Gerry Scotti e i segreti de La Ruota della Fortuna sui social: i video virali
Nonostante la serataccia negli ascolti tv di ieri (sconfitto sia in prima serata da Imma Tataranni sia da Stefano De Martino e Affari Tuoi in access), Gerry Scotti si può ‘consolare’ con il grande successo riscosso sui social. Il conduttore – già da tempo uno dei volti della ‘vecchia guardia’ più seguiti nel nuovo mondo del web – si è ormai reinventato influencer e ha deciso di raccontare ai suoi quasi 2 milioni di follower anche i ‘segreti’ dei suoi trionfi in televisione. Scotti ha infatti iniziato un vero e proprio vlog su TikTok svelando quanto accade dietro le quinte de La Ruota della Fortuna, uno dei programmi più seguiti in assoluto dal pubblico. Basti pensare che il video (girato dal figlio Edoardo) postato ieri ha rapidamente raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni. Nel reel il conduttore spiega come funzionano le registrazioni di una puntata, dalla durata (corrispondente a quanto visto in tv, ma se ne registrano due a sessione) fino ad alcuni dettagli come il cambio degli ‘spicchi’ della ruota che avviene ancora in maniera manuale, costringendo tutti a interrompere le riprese. Spazio anche ad aneddoti e a tutti i volti del programma, dagli autori fino a Samira Lui.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La ‘strategia’ per insidiare Stefano De Martino e Affari Tuoi
Il video su La Ruota della Fortuna postato da Gerry Scotti – come detto – ha raggiunto subito numeri impressionanti. "Ora vloggo io! Volete vedere altri backstage?" ha scritto il conduttore, riscuotendo ovviamente il consenso di tantissimi fan. Questa nuova ‘strategia social’ potrebbe essere l’ingrediente in più per portare a termine la rimonta su Stefano De Martino e Affari Tuoi, negli ultimi tempi sempre più avanti nel serrato testa a testa degli ascolti tv dell’access prime time e ampliare (e ‘svecchiare’) il pubblico del game show di Canale 5.
Potrebbe interessarti anche
Gerry Scotti non è più invincibile, La Ruota della Fortuna e il Milionario vanno giù: numeri (e motivi) del crollo imprevisto
La serata di ieri ha confermato una volta di più il calo dei game show Mediaset in a...
Gerry Scotti, perché La Ruota della Fortuna può rovinare Sanremo (e anche Affari Tuoi)
Lo storico game show di Canale 5 continuerà ad andare in onda anche nella settimana ...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti rimpiazzato da un altro show: la scelta estiva di Mediaset e il nodo Affari Tuoi
L’amatissimo show di Canale 5 andrà in pausa nei mesi estivi? Le ipotesi ci sono, ma...
Samira Lui a La Ruota della Fortuna, compleanno con Gerry Scotti e svolta in arrivo: il 'regalo' di Mediaset
La showgirl ha spento oggi 28 candeline, festeggiando il traguardo insieme al colleg...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui show e Gerry Scotti sbotta: “Facciamo il palloncino”, ma finisce tra le polemiche
La Ruota della Fortuna, nella puntata del 10 marzo 2026 trionfa ancora Martina (tra ...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti impazzisce per la vincita strepitosa del campione (ma Samira Lui si commuove per la sfidante)
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 18 marzo 2026 tanti momenti scher...
La Ruota della Fortuna, contro Sanremo c'è un miracolo. Ma Samira Lui fa infuriare Gerry Scotti: “Stasera non gioco”
La Ruota della Fortuna ottiene ascolti tv ottimi nonostante il Festival, anche se ve...
La Ruota della Fortuna, tra Samira Lui e Gerry Scotti scintille in diretta: “Vogliamo litigare?”, cosa è successo
A sorpresa nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 25 febbraio 2026 è e...