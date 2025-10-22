Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi con una vincita storica: De Martino cede il testimone e si arrende Martedì 21 ottobre, doppia vittoria da 100mila euro per Daniela a La Ruota della Fortuna: evento rarissimo. Ad Affari Tuoi, invece, la puntata termina con un disastro colossale.

Una vincita clamorosa da un lato, una disfatta dolorosa dall’altro. La serata del 21 ottobre 2025 ha regalato emozioni opposte al pubblico del prime time televisivo italiano, ancora una volta diviso tra La Ruota della Fortuna su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1. Mentre il programma condotto da Gerry Scotti ha celebrato la seconda vincita consecutiva da 100mila euro da parte della campionessa Daniela Petrilli, su Rai 1 si consumava un finale amarissimo con la concorrente Maria Grazia, che ha scelto di rischiare il tutto per tutto nel rush finale concludendo la sua partita con un fiasco colossale.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata di ieri (21 ottobre) Daniela fa il bis da 100mila euro

Una scena che pare uscita da un copione scritto dalla dea bendata. Nella puntata del 21 ottobre, La Ruota della Fortuna ha regalato un altro finale da urlo. Daniela Petrilli, la campionessa di origine canadese residente a Sabaudia, ha nuovamente pescato – per la seconda sera di fila – la busta da 100mila euro, centrando così un incredibile bis. Un risultato che le ha fatto raggiungere un montepremi personale di 242.700 euro.

La sua performance, però, non è stata impeccabile. Durante il gioco finale, Daniela ha dato due risposte errate su tre. "Un andamento non alla tua altezza, lasciatelo dire", l’ha rimproverata Scotti. Solo la seconda definizione, collegata al tema "lupo", è stata indovinata. Eppure, proprio quella busta conteneva il premio massimo. Il colpo di fortuna ha lasciato senza parole anche Gerry Scotti, che si è lasciato andare a un’esclamazione iconica: "Perde il pelo e non il vizio. Roba da matti, sto male, mi devo sedere".

Ad accompagnarlo nell’incredulità anche Samira Lui, che lo ha raggiunto sulle scale dello studio dopo l’annuncio della vincita: "Non ci credo!". Il pubblico ha assistito a un momento di pura televisione, tra gioia, stupore e l’ironia affettuosa di Scotti: "Ci ha messi in ginocchio… Incredibile, una l’ha azzeccata e c’erano dentro i 100.000. Godetevi queste emozoni che La Ruota della fortuna vi dà".

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (21 ottobre) il disastro di Maria Grazia

Se su Canale 5 si festeggiava, su Rai 1 negli stessi istanti si assisteva a un piccolo dramma in diretta. La protagonista della puntata del 21 ottobre di Affari Tuoi è stata Maria Grazia Panettiere, funzionaria comunale calabrese accompagnata dalla madre Assunta. Una partita iniziata bene, tra pacchi blu eliminati e un tabellone che sembrava promettere un buon esito. Ma il gioco si è rivelato imprevedibile.

Maria Grazia ha rifiutato due offerte da 34.000 euro, convinta di poter portare a casa molto di più. Dopo un’altalena di emozioni e l’addio ai 300.000 e ai 200.000 euro, il Dottore le ha proposto un’ultima via d’uscita nel rush finale della puntata: 20mila euro. Una proposta concreta, considerato che in gioco restavano solo due pacchi: 50 e 50mila euro. Ma la concorrente ha deciso di rischiare, affidandosi al cuore e alla memoria: ha cambiato il pacco 14 con l’11, legato all’Emilia Romagna, dove aveva studiato da giovane. "Voglio vivermela fino in fondo, voglio rischiare", le sue parole dopo aver declinato l’ultima proposta del Dottore.

Il risultato? Una doccia fredda. Nel suo pacco c’erano solo 50 euro. Quello che aveva lasciato conteneva il pacco nero, che ieri sera valeva 20mila euro. Dopo lo svelamento degli ultimi pacchi è calato il gelo in studio. Solo il bonus di 3.000 euro assegnato dal cagnolino Gennarino ha evitato che la puntata si chiudesse con un disastro totale.

De Martino cede il testimone a Gerry Scotti: le maxi-vincite vanno su Canale 5

Un ribaltamento simbolico, se si pensa che fino a poche settimane fa era proprio Affari Tuoi a far parlare di sé per le maxi-vincite assegnate: nei primi dieci giorni di ottobre erano stati superati 1.000.000 di euro in premi, con due colpi consecutivi da 300mila euro firmati da Francesca (giovedì 2) e Angelo (venerdì 3). Ora, però, il vento sembra cambiato. Il testimone del "game show più generoso d’Italia" è passato in mano a Gerry Scotti, che grazie alla fortunatissima campionessa Daniela Petrilli sta vivendo un momento d’oro, sia in termini di vincite che di ascolti.

