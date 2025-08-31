Gerry Scotti e Stefano De Martino, il botta e risposta che anticipa la sfida dell'access: "Rispetto" Il conduttore de LA Ruota della Fortuna svela uno scambio di messaggi con il giovane collega, e chiosa con una risposta appuntita: cosa ha detto

Ormai ci siamo. La nuova stagione televisiva è alle porte e già da questa prima settimana di settembre, il pubblico potrà assistere a sfide davvero tutte aperte sul piano degli ascolti. Quella del pomeriggio per esempio, dove la corazzata La Vita in Diretta timonata da Alberto Matano avrà da fronteggiare una concorrenza che promette filo da torcere, rappresentata dal nuovo contenitore Dentro la Notizia, guidato e firmato da Gianluigi Nuzzi, su cui c’è moltissima curiosità sia da parte del pubblico che dagli addetti ai lavori.

L’altra sfida attesissima, è quella dell’access prime time, fascia oraria che ha visto in questa stagione estiva, letteralmente trionfare Gerry Scotti, alla guida di una versione de La Ruota della Fortuna davvero apprezzatissima da pubblico e critica. Una stagione in cui però, questa bella sorpresa-conferma del palinsesto estivo Mediaset non ha trovato alcun ostacolo dall’altra parte della barricata, ovvero in Rai, dove le sorti della rete, finito il Tg1, sono state lasciate all’effetto nostalgia e ai bei ricordi televisivi di Techetè, che si sono rivelati troppo deboli per reggere l’urto, la freschezza e l’energia della Ruota di Canale 5.

Martedì 2 settembre però, le cose cambiano, perché torna in pista il trionfatore della scorsa stagione televisiva, ovvero Stefano De Martino capace di portare Affari Tuoi, ovvero lo storico "gioco dei pacchi" di Rai Uno a toccare vette (in termini di ascolti), mai raggiunte prima.

Gerry Scotti parla di Stefano De Martino: "Lui erede di Pippo Baudo? Inappropriato"

Chi vincerà dunque, questa sfida avvincente? Per saperlo dobbiamo pazientare qualche ora, ma intanto i due contendenti scaldano i motori, anche attraverso dichiarazioni tra l’affettuoso e il pungente, come quelle rilasciate al quotidiano Il Messaggero da Gerry Scotti che, nel corso di una interessante intervista ha svelato un botta e risposta con il giovane collega. "Poco fa, il 7 agosto, mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto" – ha raccontato a Gerry Scotti, riferendosi a Stefano De Martino – "Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: ‘Adesso non esagerare… perché poi torno. Ciao Maestro’". E chiosando, il conduttore Mediaset non ha rinunciato ha una battutina sapida: "La frase che gli dico ora è questa: ‘Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto".

Poi, ha risposto anche all’idea che Stefano De Martino possa essere il vero erede del grande Pippo Baudo, recentemente scomparso: "Mi sembra inappropriato, lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati"- ha commentato Gerry Scotti – "De Martino ha fatto un percorso talmente suo che è difficile da paragone ad altri: viene dalla danza e si ponte in una maniera fisica come mai nessuno ha fatto prima. Chi faceva il ballerino, poi diventava al massimo coreografo, lui è riuscito a imporsi in altri contesti in maniera personale. Per eredi di Pippo non ce ne sono. E poi lui è più bello".

