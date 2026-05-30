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Gerry Scotti e De Martino: “Siamo d’accordo”. Patto sulla durata di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il nuovo orario condiviso

Il patto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti per salvare l'access prime-time: cosa si sono detti e la proposta ai vertici Rai e Mediaset

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

L’intesa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Arriva il patto tra i due leader dell’access prime-time per salvare i palinsesti Rai e Mediaset. Il pubblico italiano lamenta una certa insoddisfazione per gli orari. Tra Affari Tuoi e ruota, quella che dovrebbe essere la prima serata parte alla soglia delle 22, penalizzando la riuscita di prodotti importanti tra show e fiction. Ecco cosa ha detto il presentatore de La Ruota della Fortuna e l’accordo con Stefano De Martino per modificare drasticamente (e finalmente) i palinsesti della tv italiana.

Gerry Scotti e Stefano De Martino: il patto per salvare l’access prime-time

Al Festival della Tv di Dogliani, Gerry Scotti ha scherzato sul malcontento popolare per la durata dell’access prime-time. Il siparietto è durato poco, però. In seguito ha espresso le sue reali convinzioni a proposito di quello che sta succedendo. Il conduttore ha rivelato di aver sentito il suo competitor, Stefano De Martino, quella mattina stessa e che sono d’accordo nel voler stabilire un orario di chiusura comune per Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che possa avvantaggiare loro e rendere gli italiani meno "stufi": "Stefano l’ho sentito stamattina. C’eravamo già parlati da tanto tempo. Siamo d’accordo che i nostri programmi di access prime time debbano finire alle 21.30 precise…". Non era difficile intuire che la volontà di insistere verso questa direzione, non dipendesse dai due presentatori.

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Nuovo orario per La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: cosa decideranno Rai e Mediaset?

A quanto pare è fatta: Scotti e De Martino si stanno muovendo per ridurre i tempi dell’access prime-time e ripristinare la prima serata. Ora resta da capire se Rai e Mediaset riusciranno a venire incontro non tanto a loro, quanto al pubblico italiano. I mesi estivi saranno decisivi per effettuare tutti i bilanci del caso e capire se tale strategia nei palinsesti debba ancora continuare, oppure interrompersi per lasciare spazio a un nuovo assetto. Il pubblico lo dice chiaramente da mesi, ma ora, insieme ai tanti telespettatori che animano l’access prime-time ogni sera, si sono esposti anche i due protagonisti indiscussi della sfida televisiva più accesa degli ultimi anni con ascolti altissimi da mesi. Tra i due poli sembra che Mediaset sia lo zoccolo più duro da ammorbidire. La suddetta fascia è una miniera d’oro che ha portato più volte a tagli drastici, sacrificando il prime time. I vertici riusciranno a comprendere le esigenze dei telespettatori e anche di Gerry Scotti (in onda per tutta l’estate) e Stefano De Martino? Lo scopriremo sicuramente molto presto.

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