Gerry Scotti, boom d’ascolti e sfottò alla Rai: la bordata perfida dopo il flop della Prima alla Scala Dopo aver dominato access e prime time con La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario, il conduttore festeggia sui social con un post ironico

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Gerry Scotti stravince (e sfotte). La serata del 7 dicembre ha consacrato ancora una volta il conduttore pavese come uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana. La prima serata è stata dominata da Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, che ha debuttato su Canale 5 con numeri di pubblico strepitosi (QUI il recap della puntata e quanto ha vinto il campione Filippo). Un risultato che Scotti non ha lasciato passare inosservato, commentando la serata con un gesto ironico sui social che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Gerry Scotti travolge la Prima alla Scala: lo sfottò su Instagram

La mattina dell’8 dicembre, Gerry Scotti ha pubblicato su Instagram uno scatto semplice ma molto significativo: una scala. Nessuna didascalia, commenti limitati e un messaggio chiaro per chi sa interpretarlo. Per molti follower, è parsa evidente una piccola provocazione nei confronti dei competitor, a partire dal debutto alla Scala della sera precedente, che ha raccolto numeri ben al di sotto delle aspettative. L’immagine, ironica e sofisticata, sottolineava come Scotti si trovi "un gradino più in alto" rispetto ai competitor grazie ai risultati del suo programma Chi vuol essere milionario, confermando ancora una volta il suo stile elegante e brillante anche quando si tratta di interagire sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi vuol essere milionario, debutto da record

La performance di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo è stata importante, con 3.003.000 spettatori e uno share del 22,4%, superando di gran lunga i programmi concorrenti in onda la stessa sera (QUI tutti i dati Auditel del 7 dicembre). La prima del Teatro alla Scala con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, trasmessa su Rai 1, ha raccolto appena 1.011.000 spettatori e il 6,4% di share, segnando un risultato deludente per un evento di tale prestigio. Scotti ha travolto anche gli altri rivali della serata: Che tempo che fa di Fazio (QUI le pagelle) si è attestato al 9,1% con Che Tempo Che Fa, superato di poco da Report su Rai 3 (10%). Tutti lontanissimi da Chi vuol essere milionario, il cui debutto ha superato ampiamente le pur rosee aspettative di Mediaset.

Ma non solo. Scotti, infatti, detta legge anche in access prime time, dove La Ruota della Fortuna continua a inanellare ascolti record: dal luglio scorso domina la fascia oraria e, da settembre, supera regolarmente Affari Tuoi di Stefano De Martino. Ieri il quiz show di Canale 5 ha conquistato oltre 5 milioni di spettatori e quasi il 30% di share, approfittando della mancata messa in onda del gioco dei pacchi su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche