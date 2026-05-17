Gerry Scotti scherza su Stefano De Martino e sorprende tutti: il siparietto a La Ruota della Fortuna
Gerry Scotti ha parlato di Stefano De Martino durante la scorsa puntata de La Ruota della Fortuna. Ecco cosa ha detto.
Gerry Scotti ha citato Stefano De Martino durante la scorsa puntata de La Ruota della Fortuna, andata in onda ieri 16 maggio. I due conduttori sono "dirimpettai" da ormai tanti mesi, tanto che continuano ad essere i protagonisti di una gara Auditel senza precedenti. Talvolta è anche capitato che entrambi parlassero dell’altro durante le rispettive puntate, e lo stesso è accaduto ieri, quando Scotti ha scherzato citando De Martino.
Nel frattempo, la partita ha preso una piega completamente inaspettata, tanto che la gara ha alla fine sorpreso tutto il pubblico presente.
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Gerry Scotti parla di Stefano De Martino a La Ruota della Fortuna
Ieri 16 maggio, è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti ha fatto entrare in studio i Fortuna Five, arrivati con il sottofondo musicale di Welcome to Miami. Prima dell’arrivo di Samira Lui, il conduttore ha – come sempre – scherzato con il pubblico e con la band, citando inaspettatamente Stefano De Martino, il suo "dirimpettaio" e conduttore di Affari Tuoi che ieri non è andato in onda con il game show di Rai 1 per via dell’Eurovision Song Contest.
Durante la puntata, c’è infatti stata una manche sulla smorfia napoletana e Scotti ha tirato in ballo i numeri che vengono spesso associati ai sogni. "Mi sono informato" – ha esordito lui – "se vi capita di sognare il presentatore televisivo, se siete donne è più facile che sognate De Martino ma anche io ho le mie sciure che sognano me, equivale al numero 79". Il conduttore ha poi continuato affermando che tutto questo vale se i telespettatori sognano lui ma anche De Martino, Amadeus o Carlo Conti. Dopodiché ha associato Samira Lui al numero 77, che rappresenta "le gambe delle donne".
Il gran finale a La Ruota della Fortuna che sorprende tutti
La gara è nel frattempo andata avanti, con la campionessa Alice che si è contesa la vittoria con Mariateresa e Mattia. All’inizio è stata Mariateresa ad avere tutto il controllo del gioco, ma alla fine Alice ha cambiato le carte in tavolo e ha conservato il suo titolo di campionessa, soprattutto nella parte finale. Durante la fase della Ruota della Meraviglie, Alice ha conquistato tre buste verdi e ha dovuto scegliere tra queste per cercare di aumentare il montepremi.
La concorrente ha puntato sulla terza busta e ha trovato al suo interno 200.000 euro, una cifra che si aggiunge a quella complessiva di 236.000 euro vinta nelle precedenti puntate.
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