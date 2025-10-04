Da qualche settimana, la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è diventata la vera soap del preserale. Non solo ascolti e share, ma anche frecciatine, ironie e messaggi più o meno velati tra conduttori. L’ultimo colpo lo ha messo a segno Gerry Scotti, con una mossa che ha fatto sorridere molti e riflettere altri.

La ruota della fortuna vs Affari tuoi: Gerry Scotti tira in ballo Amadeus

Durante la puntata del 3 ottobre di La Ruota della Fortuna, Scotti si è fermato un attimo, ha guardato in camera e ha detto: "Nomino Amadeus perché è risaputo che giornali e blog ricamano sulle rivalità fra noi che facciamo questo mestiere, invece lui è un mio amico dai tempi della radio e mi fa piacere salutarlo perché quando è a casa con la sua famiglia guarda La Ruota della Fortuna. Ciao Ama!". Una frase che, presa da sola, suona come un gesto d’affetto tra colleghi. Ma nel contesto di questa stagione televisiva, è una frecciata sottile e mirata, perché quel saluto non riguarda solo Amadeus: dietro, si intravede chiaramente anche il nome di Stefano De Martino, l’attuale padrone di casa di Affari Tuoi.

Continua la "guerra del preserale"

Da mesi ormai, la fascia dell’access prime time è teatro di una battaglia quotidiana tra Rai e Mediaset. Affari Tuoi aveva dominato la scorsa stagione con Amadeus, ma quest’anno il vento sembra essere cambiato: La Ruota della Fortuna ha ingranato la marcia, e Pier Silvio Berlusconi non ha perso occasione per sottolineare che "Da noi i premi bisogna meritarseli, punto e basta". Un commento che recentemente De Martino aveva colto al volo, rispondendo con la sua solita ironia: "Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate".

Il colpo di scena: la reazione di Amadeus

La cosa più sorprendente, però, è arrivata dopo. Poche ore più tardi, Amadeus ha ricondiviso il video del saluto di Scotti nelle sue storie Instagram, accompagnandolo con una gif che saluta e un’emoji che applaude. Nessuna parola, ma un gesto eloquente. Quel rilancio ha un doppio significato: da un lato, conferma il rapporto di amicizia con Scotti, dall’altro mette in imbarazzo De Martino, che oggi occupa la sua stessa poltrona a Affari Tuoi. Perché se davvero Amadeus guarda La Ruota della Fortuna, vuol dire che non segue né il programma che ha lasciato, e tecnicamente neanche il suo nuovo progetto su Nove, The Cage – Prendi e Scappa.