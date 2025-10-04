Gerry Scotti, il saluto (tutt’altro che casuale) in diretta ad Amadeus fa tremare De Martino: "Sappiamo che ci guarda"
Il gesto del conduttore a La Ruota della Fortuna sorprende, mandando un messaggio pungente diretto al rivale di Affari Tuoi. E Amadeus risponde a modo suo.
