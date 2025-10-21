Gerry Scotti risponde ad Affari Tuoi con lacrime e vincita esagerata: Samira Lui non ce la fa più
La campionessa Daniela sbanca La Ruota della Fortuna e fa commuovere tutti: "Nel gioco della vita la ruota gira".
Ormai la sfida dell’access prime time si combatte (anche) a colpi di lacrime e vincite sontuose. Se domenica sera è stato Efisio Cocco, pacchista della Sardegna, a far commuovere tutti nella puntata di Affari Tuoi su Rai 1, portandosi a casa 50mila euro, ieri a prendersi la scena lasciando tutti senza fiato è stata una concorrente de La Ruota della Fortuna. Lunedì 20 ottobre 2025, dopo aver mandato a casa la campionessa in carica Camilla, a prendersi il podio dello storico game show condotto da Gerry Scotti è stata Daniela. Accompagnata nello studio di Canale 5 dal marito Paolo, l’insegnante di inglese e francese, si è presentata sorridente e piena di talento: "Sono felice che tu sia venuta qui con il sorriso, perché questo è un gioco e noi ci divertiamo", ha esclamato Scotti. La concorrente ha poi dato prova della sua bravura, giocando una partita strepitosa e facendo commuovere tutti nel gran finale della Ruota delle Meraviglie.
Daniela sbanca La Ruota della Fortuna e fa piangere tutti: "Nel gioco della vita la ruota gira"
Dopo aver giocato una bellissima partita Daniela, la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna, è approdata alla fase finale del game show, sorprendendo tutti. Alla Ruota delle Meraviglie, infatti, la professoressa di lingue ha inizialmente scelto la busta numero 1, da 15 mila euro, salvo poi cambiarla con la numero 3. Lo switch si è rivelato vincente perché dentro alla seconda scelta c’erano 100 mila euro, vincita da capogiro che si è aggiunta ai 19.800 euro in gettoni d’oro guadagnati nel corso della puntata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Non ci credo", ha esclamato Daniela incredula e tra le lacrime, mentre Gerry Scotti teneva tra le mani la busta con la somma vinta. La campionessa è corsa ad abbracciare il marito Paolo, per poi prendersi i complimenti e l’abbraccio anche del conduttore che ha sottolineato come la sua commozione fosse una cosa bella e genuina. Anche Samira Lui era visibilmente commossa mentre applaudiva questa vittoria. "Mai come questa sera possiamo dire che nel gioco come nella vita, la ruota gira", ha concluso Scotti salutando il pubblico.
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere per la maxi-vincita di Fabio, crolla anche Samira Lui. Cosa è successo
Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la maxi-vincita di Fabio: la puntata del 21...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime per Veronica: la vincita pazzesca che 'oscura' Affari Tuoi
La nuova campionessa vince 200mila euro e il conduttore esplode in lacrime con Samir...
La Ruota della Fortuna, puntata storica, Barbara è record: vincita mai vista e tutti in lacrime
Campionessa da tre sere, la concorrente di Benevento ha sbancato il game show di Can...
Affari Tuoi, De Martino è scioccato: il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi. Tutte le vincite (e le polemiche)
Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortun...
Affari Tuoi, il momento più buio contro Gerry Scotti: Stefano De Martino getta la spugna. Cosa è successo
Il record stagionale de La Ruota della Fortuna (volato oltre i 5 milioni di spettato...
Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Affari Tuoi, il fuorionda di Gerry Scotti che spaventa De Martino (e Striscia). E la Rai si arrabbia
Il direttore prime time della tv di Stato risponde alle frecciate di Pier Silvio Ber...
Gerry Scotti, il saluto (tutt’altro che casuale) in diretta ad Amadeus fa tremare De Martino: "Sappiamo che ci guarda"
Il gesto del conduttore a La Ruota della Fortuna sorprende, mandando un messaggio pu...