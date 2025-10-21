Gerry Scotti risponde ad Affari Tuoi con lacrime e vincita esagerata: Samira Lui non ce la fa più La campionessa Daniela sbanca La Ruota della Fortuna e fa commuovere tutti: "Nel gioco della vita la ruota gira".

Ormai la sfida dell’access prime time si combatte (anche) a colpi di lacrime e vincite sontuose. Se domenica sera è stato Efisio Cocco, pacchista della Sardegna, a far commuovere tutti nella puntata di Affari Tuoi su Rai 1, portandosi a casa 50mila euro, ieri a prendersi la scena lasciando tutti senza fiato è stata una concorrente de La Ruota della Fortuna. Lunedì 20 ottobre 2025, dopo aver mandato a casa la campionessa in carica Camilla, a prendersi il podio dello storico game show condotto da Gerry Scotti è stata Daniela. Accompagnata nello studio di Canale 5 dal marito Paolo, l’insegnante di inglese e francese, si è presentata sorridente e piena di talento: "Sono felice che tu sia venuta qui con il sorriso, perché questo è un gioco e noi ci divertiamo", ha esclamato Scotti. La concorrente ha poi dato prova della sua bravura, giocando una partita strepitosa e facendo commuovere tutti nel gran finale della Ruota delle Meraviglie.

Daniela sbanca La Ruota della Fortuna e fa piangere tutti: "Nel gioco della vita la ruota gira"

Dopo aver giocato una bellissima partita Daniela, la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna, è approdata alla fase finale del game show, sorprendendo tutti. Alla Ruota delle Meraviglie, infatti, la professoressa di lingue ha inizialmente scelto la busta numero 1, da 15 mila euro, salvo poi cambiarla con la numero 3. Lo switch si è rivelato vincente perché dentro alla seconda scelta c’erano 100 mila euro, vincita da capogiro che si è aggiunta ai 19.800 euro in gettoni d’oro guadagnati nel corso della puntata.

"Non ci credo", ha esclamato Daniela incredula e tra le lacrime, mentre Gerry Scotti teneva tra le mani la busta con la somma vinta. La campionessa è corsa ad abbracciare il marito Paolo, per poi prendersi i complimenti e l’abbraccio anche del conduttore che ha sottolineato come la sua commozione fosse una cosa bella e genuina. Anche Samira Lui era visibilmente commossa mentre applaudiva questa vittoria. "Mai come questa sera possiamo dire che nel gioco come nella vita, la ruota gira", ha concluso Scotti salutando il pubblico.

