La Ruota della fortuna (forse) non si ferma più, la protesta di Enrico Papi e tensioni a Mediaset: cosa succede a Gerry Scotti Stando alle ultime voci, il conduttore Mediaset sarebbe al centro di un 'tira-e-molla' tra l'azienda e i produttori di Banijay. Protagonista anche il collega di Let's Make a Deal.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Acque agitate in casa Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Davide Maggio, il Biscione sarebbe alle prese con un tira e molla complicato a proposito della messa in onda del nuovo game show Let’s Make a Deal. Condotto da Enrico Papi, e pronto per il debutto (in teoria) il 3 agosto prossimo, il programma di produzione Banijay sarebbe al centro di un contenzioso notevole. Il motivo? L’intenzione di Mediaset (secondo le voci) di rimandare la messa in onda per dare ancora spazio alla programmazione non-stop de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ma dalla loro, Banijay e Papi avrebbero due leve notevoli che potrebbe far saltare il banco. Oppure convincere Cologno Monzese a cedere su tutta linea. Ecco i dettagli.

Gerry Scotti, l’ombra di Papi e le tensioni in Mediaset per La Ruota della Fortuna

Si era già parlato di attriti in atto, tra Mediaset e la casa di produzione Banijay, per la messa in onda del nuovo show con Enrico Papi. Ma adesso, stando a quanto riportato di recente dal portale Davide Maggio, la situazione potrebbe essersi ingarbugliata ulteriormente. Let’s Make a Deal resterebbe confermato con la puntata pilota in registrazione il 15 luglio, ma il mistero riguarderebbero le altre 35 puntate in cantiere e il teorico debutto in tv il 3 agosto, su Canale 5.

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Il punto è chiaro: sulla rete ammiraglia del Biscione si è deciso da tempo di concedere a La Ruota della Fortuna una messa in onda continuata durante tutta l’estate. Una mossa forte, in contro-tendenza rispetto ai ‘rivali’ di Affari Tuoi, che potrebbe garantire un ulteriore vantaggio decisivo nella sfida all’access prime time. Qui però si inserisce il nuovo gioco di Papi, che i produttori di Banijay vorrebbero tassativamente in onda durante l’estate. Mentre stando alle indiscrezioni, Mediaset avrebbe intenzione di favorire la cosiddetta corrente ‘Ruota no-stop’.

La scelta di Enrico Papi e l’asso nella manica di Banijay

Tale sarebbe, a questo punto, il livello di incomprensione raggiunta, che pare che Enrico Papi non abbia alcuna voglia di firmare il rinnovo del contratto con Mediaset (previsto proprio il 15 luglio, in concomitanza con la registrazione della puntata pilota). E non solo: anche Banijay, dalla sua, avrebbe già proposto un ‘pacchetto’ alla concorrenza. Come riporta sempre Davide Maggio, la casa di produzione avrebbe infatti offerto a Warner Bros. Discovery (quindi al Canale Nove) il trittico di programmi con Papi composto da Sarabanda daily, Sarabanda Celebrity e Let’s Make a Deal. Perché "d’altronde Banijay ha un minimo garantito sulle reti del gruppo americano", ricorda il portale tv, "in virtù del contratto di Amadeus, pur avendo quest’ultimo rotto con WBD".

Cosa accadrà a questo punto è un mistero. Le voci parlano chiaramente di acque agiate e umori pessimi. Ma una risoluzione potrebbe ancora essere all’orizzonte.

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