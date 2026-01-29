Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Rapporti con 30 ragazze? Falsità imbarazzanti”. Poi si paragona a Sinner con De Martino Il conduttore di Canale 5 ha risposto alle parole dell’ex Re dei paparazzi, rivelando poi in che rapporti è con il diretto competitor Stesano De Martino.

Dopo il caso e le pesanti accuse che hanno colpito Alfonso Signorini, l’ex Re dei paparazzi ha deciso di tirare in causa l’intera rete, incentrando la sua ultima puntata di Falsissimo sul cosiddetto ‘Sistema Mediaset’. In particolare, Fabrizio Corona si è scagliato sul conduttore Gerry Scotti, accusandolo di aver avuto in passato rapporti sessuali con le Letterine, ovvero le tante ragazze che lo hanno affiancato negli anni di messa in onda del programma Passaparola. Ovviamente, la replica di Gerry Scotti non è tardata ad arrivare: ecco le sue parole.

Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: "Tutte fake news"

Le accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti di Gerry Scotti sono indubbiamente pesanti e gravi, ed è proprio per questo che, rispetto ad altre volte, il conduttore di Canale 5 ha scelto di non rimanere in silenzio, replicando a tono tra le pagine del Corriere della Sera. "Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile".

Entrando nel dettaglio delle accuse mosse da Fabrizio Corona, il conduttore de La Ruota della Fortuna ha quindi affermato: "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false", ha sottolineato Gerry Scotti.

Ma il conduttore ha espresso soprattutto il suo dispiacere nei confronti delle ragazze tirate in causa. "In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine "letterina", come fosse uno stigma. Non se lo meritano. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità".

Gerry Scotti: "Io e De Martino come Sinner e Alcaraz"

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, superato l’argomento Corona, Gerry Scotti si è poi soffermato sul grande successo de La Ruota della Fortuna e sul rapporto con Stefano De Martino, suo diretto competitor con Affari Tuoi. "Bisogna avere un enorme rispetto l’uno dell’altro. Perché noi esistiamo perché esiste anche l’altro e dobbiamo sempre riconoscere la qualità dell’avversario. Con Stefano abbiamo una competizione leale, sana. Mi piacerebbe dire che siamo come Sinner e Alcaraz".

