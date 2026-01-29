Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Rapporti con 30 ragazze? Falsità imbarazzanti”. Poi si paragona a Sinner con De Martino
Il conduttore di Canale 5 ha risposto alle parole dell’ex Re dei paparazzi, rivelando poi in che rapporti è con il diretto competitor Stesano De Martino.
Dopo il caso e le pesanti accuse che hanno colpito Alfonso Signorini, l’ex Re dei paparazzi ha deciso di tirare in causa l’intera rete, incentrando la sua ultima puntata di Falsissimo sul cosiddetto ‘Sistema Mediaset’. In particolare, Fabrizio Corona si è scagliato sul conduttore Gerry Scotti, accusandolo di aver avuto in passato rapporti sessuali con le Letterine, ovvero le tante ragazze che lo hanno affiancato negli anni di messa in onda del programma Passaparola. Ovviamente, la replica di Gerry Scotti non è tardata ad arrivare: ecco le sue parole.
Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: "Tutte fake news"
Le accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti di Gerry Scotti sono indubbiamente pesanti e gravi, ed è proprio per questo che, rispetto ad altre volte, il conduttore di Canale 5 ha scelto di non rimanere in silenzio, replicando a tono tra le pagine del Corriere della Sera. "Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Entrando nel dettaglio delle accuse mosse da Fabrizio Corona, il conduttore de La Ruota della Fortuna ha quindi affermato: "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di ‘letterina’. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false", ha sottolineato Gerry Scotti.
Ma il conduttore ha espresso soprattutto il suo dispiacere nei confronti delle ragazze tirate in causa. "In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine "letterina", come fosse uno stigma. Non se lo meritano. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità".
Gerry Scotti: "Io e De Martino come Sinner e Alcaraz"
Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, superato l’argomento Corona, Gerry Scotti si è poi soffermato sul grande successo de La Ruota della Fortuna e sul rapporto con Stefano De Martino, suo diretto competitor con Affari Tuoi. "Bisogna avere un enorme rispetto l’uno dell’altro. Perché noi esistiamo perché esiste anche l’altro e dobbiamo sempre riconoscere la qualità dell’avversario. Con Stefano abbiamo una competizione leale, sana. Mi piacerebbe dire che siamo come Sinner e Alcaraz".
Potrebbe interessarti anche
Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social
Il conduttore de La Ruota della Fortuna avrebbe bloccato i commenti sotto i suoi pos...
Passaparola, ricordi le ‘Letterine’ di Gerry Scotti? Da Alessia Ventura a Ilary Blasi, chi erano e cosa fanno oggi
Basta sentire la sigla 'ullalla' per tornare indietro nel tempo con Passaparola. Tra...
Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. Corona: "Non vedo l'ora"
Alfonso Signorini ha chiesto al tribunale di Milano di bloccare la pubblicazione del...
Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa farà
Il momento decisivo di Samira Lui si avvicina: tra inviti in diretta, strategie Medi...
Sanremo 2026, il siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti svela tutto: "Me ne vado"
Nella puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, la bella Samira ha commentato ...
Affari Tuoi, De Martino svolta con un matrimonio in diretta (e Gerry Scotti trema): data e format della puntata speciale
E mentre continua lo scontro a suon di share tra ‘il gioco dei pacchi’ e La Ruota de...
Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga)
Stasera in occasione della notte di Capodanno il game show di punta dell’access prim...
La Ruota dei Campioni, anticipazioni 16 gennaio: Gerry Scotti soffia Gianni Morandi a Stefano De Martino
Stasera La Ruota della Fortuna sbarca in prime time con i suoi campioni e una star: ...