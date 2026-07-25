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Gerry Scotti fa un passo indietro: ha deciso chi vuole alla guida di Passaparola, sarà una donna a condurre il game show di Canale 5

Passaparola cambia volto: Gerry Scotti si fa da parte e ha già scelto la donna che vorrebbe al timone del quiz

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Gerry Scotti
IPA

Il ritorno di Passaparola è ormai una delle novità più attese della prossima stagione televisiva. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che lo storico quiz tornerà in onda su Canale 5, riportando sul piccolo schermo uno dei programmi simbolo della televisione degli anni Duemila. L’operazione si inserisce nella strategia del Biscione di recuperare alcuni dei format più amati dal pubblico, puntando sull’effetto nostalgia senza rinunciare a un aggiornamento del prodotto. Proprio per questo motivo, il nuovo Passaparola dovrebbe presentarsi con una veste rinnovata, pur mantenendo gli elementi che ne hanno decretato il successo.

Gerry Scotti si fa da parte: niente più Passaparola per il conduttore

Se il ritorno del programma è ormai certo, resta invece ancora aperto il capitolo relativo alla conduzione. Mediaset, infatti, non ha ancora ufficializzato il nome di chi raccoglierà l’eredità di Gerry Scotti, volto storico del game show. Le indiscrezioni parlano di una scelta ancora in fase di valutazione, ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio destinato ad alimentare il dibattito tra gli appassionati. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Gerry Scotti avrebbe le idee piuttosto chiare sul futuro del longevo quiz. Pur restando uno dei volti di punta di Mediaset, il conduttore non sarebbe intenzionato a riprendere in mano il quiz e avrebbe invece indicato una direzione precisa ai vertici dell’azienda.

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L’idea di Gerry Scotti: serve una donna per il ritorno di Passaparola

L’idea sarebbe quella di affidare la conduzione a una donna, una scelta che permetterebbe di dare nuova identità al programma senza tradirne lo spirito originale. Un passaggio di testimone che segnerebbe anche una netta discontinuità rispetto al passato e che potrebbe contribuire a rendere il ritorno del format ancora più curioso agli occhi del pubblico. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano quelli di Ilary Blasi (in prima linea con la nuova edizione di Tim Battiti Live)e Silvia Toffanin, entrambe legate, in modi diversi, alla storia di Passaparola. Le due conduttrici, infatti, hanno mosso i primi passi in televisione proprio come letterine del celebre quiz, prima di costruire carriere di grande successo all’interno dell’universo Mediaset. Al momento non esistono conferme ufficiali e la decisione finale spetterà all’azienda. L’indiscrezione, però, aggiunge un tassello interessante al ritorno di uno dei programmi più iconici della tv italiana, lasciando aperta la curiosità su chi raccoglierà davvero il testimone di Gerry Scotti quando Passaparola riaccenderà le luci dello studio.

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