Gerry Scotti, nozze segrete con la compagna Gabriella Perino: "Matrimonio senza figli, amici e parenti". Perché
Un sì lontano dai riflettori che sorprende i fan vita privata del conduttore più amato della TV italiana, tra riservatezza assoluta e una storia lunga più di dieci anni.
Svolta inaspettata nel mondo della televisione, la notizia di un possibile matrimonio segreto di Gerry Scotti ha colto molti di sorpresa. Il conduttore, volto storico de La Ruota della Fortuna, avrebbe infatti compiuto un passo importante della sua vita sentimentale nel modo più lontano possibile dai riflettori, scegliendo il silenzio e la discrezione come unica cornice di un momento così personale.
Il presunto matrimonio segreto di Gerry Scotti
Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, Gerry Scotti avrebbe sposato la compagna Gabriella Perino già circa un anno e mezzo fa, senza alcuna comunicazione pubblica e senza il minimo clamore mediatico. Una scelta che, a quanto pare, si inserisce perfettamente nello stile della coppia, da sempre attenta a proteggere la propria intimità. Un gesto completamente lontano dall’idea di spettacolarizzazione, che avrebbe sorpreso anche chi li conosce bene.
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Le nozze segreto in Comune a Milano senza parenti e amici
Il matrimonio sarebbe stato celebrato in Comune a Milano, in forma estremamente ridotta e riservata, senza testimoni scelti in anticipo, senza invitati e senza alcuna cerimonia tradizionale. Nessun ricevimento o lista nozze. Un amico della coppia avrebbe raccontato che si è trattato di una decisione maturata in totale spontaneità, in linea con una visione della vita condivisa e molto essenziale, soprattutto considerando che entrambi arrivavano da precedenti matrimoni. Nel mondo dello spettacolo colpisce sicuramente la volontà di mantenere il tutto lontano dai riflettori. Una scelta coerente con il carattere di entrambi, ma che stride con la popolarità del conduttore, abituato da decenni a essere una delle figure più riconoscibili della televisione italiana, ma anche consapevole che ogni suo movimento fa parlare di sè.
Chi è la moglie Gabriella Perino
Gabriella Perino, architetta milanese, è la compagna di Gerry Scotti dal 2011. Anche lei ha alle spalle un matrimonio precedente ed è madre di due figlie. La loro storia nasce da un incontro fortuito, dopo anni di vite parallele che si erano già incrociate in gioventù. A riavvicinarli sarebbero stati anche i rispettivi figli, e da lì è iniziato un legame sempre più solido, costruito lontano dai riflettori. Per anni si era parlato di una coppia solida ma poco incline al matrimonio, con lo stesso Scotti che in passato aveva lasciato intendere di non avere particolare interesse per le nozze, segnato anche dall’esperienza del suo primo divorzio. Eppure, a sorpresa, il tempo sembra aver portato a una scelta diversa, con un sì arrivato a porte chiuse.
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