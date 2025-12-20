La Ruota della Fortuna, stravolto il Capodanno di Canale 5: Gerry Scotti beffa Affari Tuoi e accorcia Federica Panicucci Rivoluzione Mediaset per il 31 dicembre: nell'ultima sera del 2025 Canale 5 punta ancora su La Ruota, mentre Rai 1 fermerà il gioco dei pacchi di Stefano De Martino.

Mediaset punta tutto su La Ruota della Fortuna, anche a Capodanno. Che il format di Gerry Scotti sia super apprezzato e sia una garanzia di successo in ambito ascolti, è ormai più che assodato. Ma che avrebbe ‘tolto un po’ di scena’ al Capodanno in Musica di Federica Panicucci, non ce l’aspettavamo. Insomma, il Biscione ha deciso di mettere (ancora una volta) in difficoltà la Rai e lo fa stravolgendo il palinsesto del 31 dicembre. Come? Proseguite la lettura e saprete tutto.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in onda anche il 31 dicembre

E’ deciso, ormai: Canale 5 non vuole rinunciare alla sua ‘gallina dalle uova d’oro’ e trasmetterà La Ruota della Fortuna anche la sera del 31 dicembre, facendo slittare di circa un’ora l’inizio di Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che andrà in onda dopo il game show di Gerry Scotti. Nel 2024 lo show era iniziato alle 20.51, subito dopo il messaggio del Presidente Mattarella. L’evento sarà trasmesso in diretta da Piazza Libertà a Bari, con numerosi artisti sul palco, tra cui Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors e Baby K. Inoltre, non dimenticate che, Capodanno in Musica, realizzato con il supporto della Regione Puglia, sarà trasmesso anche su Radio 101 e Radio Norba.

Affari Tuoi si ferma il 31 dicembre e lascia spazio

Su Rai 1, invece, niente Affari Tuoi: dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblicala, la serara sarà dedicata direttamente a L’Anno che Verrà con Marco Liorni, che accompagnerà i telespettatori verso il 2026 dal palco allestito a Catanzaro. Tra gli ospiti vip dello show della prima rete, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

Il successo straordinario de La Ruota della Fortuna e perché piace così tanto

Il successo de La Ruota della Fortuna continua a crescere: con una media a puntata di circa 4 milioni di spettatori con uno share oltre il 25%, doppia di gran lunga Striscia La Notizia (quando fino ad alcuni mesi fa, andava in onda nella medesima fascia oraria). Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che il quiz di Gerry Scotti meriterebbe di andare in onda tutto l’anno. Il programma dello zio Gerry Nazionale funziona grazie a diversi fattori: effetto nostalgia per il pubblico adulto, dinamismo e ritmi veloci che attirano anche i giovani sui social, e una conduzione allegra e alla mano. La presenza e la simpatia di Samira Lui come co-conduttrice crea una chimica vincente con Gerry.

Rispetto alla concorrenza, Affari Tuoi, La Ruota è più rapida, coinvolgente e meno ansiogena, con un meccanismo di gioco aggiornato e flessibile, e momenti divertenti e che possono essere condivisi sui social. È un esempio di come Mediaset stia ottenendo grandi ascolti senza ricorrere a volgarità o comicità di bassa lega, rispondendo alle esigenze del pubblico italiano.

