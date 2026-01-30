Gerry Scotti, l’ex ‘letterina’ Ludmilla Radchenko lo difende e rivela: “Corona? Mi ha proposto un gossip con lui”
L’ex collega del conduttore è intervenuta sulle recenti accuse pubblicando sui social alcune chat con Fabrizio Corona: ecco tutti i dettagli.
Continua il caos mediatico generato da Fabrizio Corona con le recenti accuse nei confronti di Mediaset e di volti noti appartenenti all’azienda. In particolare, l’ex re dei paparazzi ha accusato il conduttore Gerry Scotti di aver avuto rapporti sessuali con tutte le letterine, ovvero le giovani ragazze che lo affiancavano nel programma Passaparola. Il conduttore di Canale 5 ha immediatamente smentito tutto, etichettando come "fake news" e "menzogne dette per ragioni di lucro" le parole di Corona. Nelle ultime ore, sulla vicenda è intervenuta anche l’ex letterina Ludmilla Radchenko che, oltre a difendere a spada tratta Gerry Scotti, ha pubblicato sui social alcune chat con Fabrizio Corona che non lasciano molti dubbi su quanto stia accadendo: scopriamo di più.
L’ex letterina Ludmilla Radchenko asfalta Corona: "Mi ha proposto un gossip con lui"
Ebbene sì, nel tentativo di portare avanti e avvalorare le pesanti accuse fatte nei confronti di Gerry Scotti, l’incontenibile Fabrizio Corona avrebbe contattato l’ex letterina Ludmilla Radchenko proponendole di diventare parte del gossip per poter essere rilanciata nel mondo dello spettacolo di oggi. L’artista, attualmente impegnata in altri settori, ha declinato l’offerta per poi pubblicare sui social le chat con Fabrizio Corona, nelle quali appaiono evidenti le sue intenzioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Quando rientri? Ti volevo parlare di una cosa", le avrebbe chiesto Corona. Immediata la risposta della Radchenko: "Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata ‘pulita’". "Non ti ho tirato in mezzo, solo Ilary e Silvia. Ci sentiamo domani?", ha quindi proseguito l’ex re dei paparazzi. A quel punto, l’ex letterina è apparsa ancora più chiara: "Io sono stata la letterina, punto. Quindi il mio nome è in mezzo. E sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio. Non ho tempo per gossip, sto preparando una mostra e ho tanti incontri zoom". In un ultimo tentativo, Corona ha poi tentato di convincerla a fare un gossip con lui affermando: "Nessuno si ricorda di te, è una nuova generazione. Una possibilità di rilancio".
Gerry Scotti, Ludmilla Radchenko difende il conduttore: "Un uomo d’onore"
Oltre a rifiutare la proposta di Fabrizio Corona e rivelare a tutti le sue intenzioni, l’ex letterina Ludmilla Radchenko si è espressa in difesa di Gerry Scotti, sottolineando sui social tutta l’ammirazione e la stima che prova per lui. "Toccatemi tutto, ma non Gerry. Nella mia memoria rimane un grande uomo d’onore. Fiera di aver lavorato al tuo fianco", ha scritto tra le Instagram stories ripubblicando un posto sulla replica del conduttore alle accuse di Corona.
Potrebbe interessarti anche
Caso Gerry Scotti, interviene l'ex letterina Cristina Cellai: "Ho scritto a Fabrizio Corona", la testimonianza che smonta lo scandalo
Tra accuse, smentite e ricordi di un passato televisivo, l’ex letterina rompe il sil...
Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Rapporti con 30 ragazze? Falsità imbarazzanti”. Poi si paragona a Sinner con De Martino
Il conduttore di Canale 5 ha risposto alle parole dell’ex Re dei paparazzi, riveland...
La Ruota dei Campioni, stasera salta la puntata: perché Mediaset cancella Gerry Scotti (in prima serata)
Oggi venerdì 30 gennaio 2026 il game show di Canale 5 non andrà in onda nel prime ti...
Sara Tommasi contro Falsissimo: “Gerry Scotti? Garbato e professionale. Fabrizio Corona mi lascia perplessa”
Avevamo appuntamento con la showgirl per parlare del suo nuovo singolo. Le nuove riv...
Passaparola, ricordi le ‘Letterine’ di Gerry Scotti? Da Alessia Ventura a Ilary Blasi, chi erano e cosa fanno oggi
Basta sentire la sigla 'ullalla' per tornare indietro nel tempo con Passaparola. Tra...
Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social
Il conduttore de La Ruota della Fortuna avrebbe bloccato i commenti sotto i suoi pos...
Le Iene, Matteo Viviani divorzia da Ludmilla Radchenko dopo 17 anni e due figli: “Non ci sono colpe"
Una separazione inaspettata, ma inevitabile: l'inviato de Le Iene e la pittrice annu...
Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. Corona: "Non vedo l'ora"
Alfonso Signorini ha chiesto al tribunale di Milano di bloccare la pubblicazione del...