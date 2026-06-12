La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti (ancora) al veleno contro Affari Tuoi: cosa insinua sul pacco da 300mila euro "sempre presente" Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è concesso una frecciata alla concorrenza di Rai 1 e di Stefano De Martino, suo ‘rivale’ negli ascolti: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gerry Scotti si ‘gode’ l’inizio dei Mondiali e, soprattutto, l’assenza di Affari Tuoi. La concorrenza di Stefano De Martino e del game show di punta di Rai 1 lascerà infatti spazio alla Coppa del Mondo e campo libero a Canale 5 e La Ruota della Fortuna saltando tantissime puntate. La sfida tra Scotti e De Martino è stata una costante di questa stagione televisiva tra sorpassi e controsorpassi negli ascolti tv, ma anche al di fuori del piccolo schermo con botta e risposta. Pochi giorni fa è arrivata l’ennesima ‘frecciata’, questa volta da parte di Gerry Scotti: scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Gerry Scotti, la stoccata ad Affari Tuoi: i dubbi sul palco da 300mila euro

L’ennesimo capitolo della lunga e chiacchierata rivalità televisiva tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è arrivata all’Università di Pavia dove lo scorso 9 giugno, durante una cerimonia ufficiale, ha ricevuto il Premio Internazionale Gerolamo Cardano. Nel corso del suo intervento di ringraziamento, parlando del matematico rinascimentale, Scotti ha lanciato una ‘frecciatina’ proprio ad Affari Tuoi, scherzando sul funzionamento del programma e sostenendo che il celebre studioso avrebbe forse saputo spiegare come mai nel programma sembri rimanere sempre il pacco da 300mila euro fino alle fasi finali della partita. "Cinquecento anni fa avrebbe saputo spiegarci come mai al gioco dei pacchi si finisce che c’è sempre il pacco da 300mila euro! Ecco lui lo avrebbe già previsto…" la battuta del conduttore de La Ruota della Fortuna, che ha ovviamente suscitato le risate del pubblico presente.

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La battaglia a distanza tra La Ruota e Affari Tuoi

Nonostante Gerry Scotti si sia limitato a ironizzare sul funzionamento di Affari Tuoi, quanto successo non può certo definirsi un episodio isolato, ma l’ultimo tassello di una ‘guerra’ che dura da tempo. Mesi fa fu Pier Silvio Berlusconi a ‘pizzicare’ il game show di Rai 1, definito un gioco basato quasi esclusivamente sulla fortuna e non sul merito o sulle abilità dei concorrenti, a contrario de La Ruota della Fortuna. "È un gioco in cui si vincono soldi solo grazie alla fortuna, senza merito" dichiarò l’ad Mediaset: "Noi stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la nostra lingua. Il nostro è un gioco divertente e allo stesso tempo istruttivo".

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