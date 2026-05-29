Gerry Scotti e la sfida La Ruota-Affari Tuoi: “Io e De Martino? È sovrannaturale". Poi svela se sarà con lui a Sanremo 2027 Gerry Scotti incorona Stefano De Martino, riflette sul successo dell’access prime time e lascia aperta una porta a un possibile incontro sul palco dell’Ariston.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il conduttore de La Ruota della Fortuna ha scelto di condividere i suoi quarant’anni di esperienza con il pubblico, dal suo parere sull’ascesa rapidissima di un volto che nel giro di pochi anni è riuscito a trasformarsi da ballerino di Amici a padrone dell’access prime time, mettendo a tacere le voci di una rivalità tra lo stesso Gerry Scotti e Stefano De Martino, al suo parere sulla strada intrapresa dalla tv moderna. Intervenuto al Festival della Tv di Dogliani, il conduttore Mediaset ha parlato senza troppi giri di parole del momento che la televisione generalista sta vivendo, soprattutto nella fascia serale dominata da La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Gerry Scotti e il riconoscimento a Stefano De Martino

Tra i passaggi più commentati dell’intervista c’è sicuramente quello dedicato a De Martino. Gerry Scotti, infatti, ha spiegato: "In questo momento io ho un solo vero competitor: Stefano De Martino. Gli altri sono competitor per modo di dire". Il conduttore ha poi voluto sottolineare come il successo attuale non sia soltanto personale, ma rappresenti qualcosa di molto più ampio: "Il fenomeno più largo non è Gerry Scotti da solo e non è De Martino da solo. Il fenomeno viene ampliato dal fatto che uno che fa il 25 per cento oggi è già un fenomeno. Ma se fa il 25 per cento e il suo competitor fa anche lui il 25, siamo nel sovrannaturale". Secondo Scotti, il fatto che Rai 1 e Canale 5 riescano insieme a conquistare quasi metà del pubblico televisivo è un evento che "Non accadeva dal dopoguerra". Alla domanda su cosa gli piaccia di De Martino, Scotti spiega: "Sinceramente solo una cosa: l’età. Quando ci siamo conosciuti la prima volta lui era un ragazzo di Amici e io ero già Gerry Scotti. Ha sempre mantenuto un grande rispetto, mentre la prima cosa su cui può inciampare un ragazzo giovane che arriva al successo è perdere il senso della misura".

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Il possibile scenario De Martino-Scotti al Festival di Sanremo

Inevitabilmente, parlando di Stefano De Martino, il discorso è finito anche su Festival di Sanremo. Da mesi, infatti, il nome del conduttore napoletano viene accostato sempre più spesso al futuro della manifestazione e qualcuno ha già immaginato un’eventuale coppia proprio con Gerry Scotti. Lui, però, ha frenato con il sorriso: "No, no. non faccio parte della scuderia Rai. Chissà, può darsi che Stefano arriverà a invitarmi come fece Carlo Conti. Ma per adesso non ne abbiamo ancora parlato". Parole che non chiudono del tutto la porta a un’eventuale partecipazione futura, anche perché il rapporto tra i due appare sincero e costruito sulla stima reciproca.

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