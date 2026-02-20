Gerry Scotti con Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, ma c'è un inghippo: ecco quale
Tra rivalità televisive, ironia e colpi di scena, il ritorno di Stasera Tutto è Possibile gioca con le aspettative, trasformando uno scontro epocale in un'occasione di divertimento.
Per quanto Affari Tuoi continui a macinare consensi e a mantenere un pubblico fedele, i fan di Stefano De Martino aspettano con impazienza il suo ritorno su Rai 2, là dove negli ultimi anni ha costruito la sua fama e il rapporto col publico, grazie a Stasera Tutto è Possibile. Un legame alimentato da un clima sereno più che da show televisivo tradizionale, e consolidato proprio da quella leggerezza che ha convinto il conduttore che potesse essere la sua strada giusta.
Il ritorno di Stasera tutto è possibile e l’effetto nostalgia
Stasera Tutto è Possibile non è solo un programma comico, ma una sorta di rituale rassicurante. La squadra è sempre la stessa, confermata la presenza del cast fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. La Rai ha scelto di rilanciare lo show con un video teaser con De Martino che ha immediatamente acceso l’entusiasmo: "Siamo tornati! (…) L’anno scorso, ho ringraziato la mia famiglia e poi giù a piangere. ‘Basta, forse è l’ultima edizione’. Saluto tutti e invece… Amici ho un mutuo anch’io".
La rivalità tra Gerry Scotti e Stefano De Martino approva su STEP
Tra le novità più chiacchierate di questa edizione c’è senza dubbio la presunta presenza di Gerry Scotti nello studio di STEP, notizia che ha fatto il giro dei social nel giro di poche ore. Tutto nasce da un video dietro le quinte, pubblicato sui canali ufficiali del programma, in cui una figura identica al conduttore si aggira tra i protagonisti. I commenti non si sono fatti attendere, tutti erano pronti ad esultare: "Gerry Scotti in studio con De Martino? La pace è fatta". Peccato che, come spesso accade quando si parla di Stasera Tutto è Possibile, nulla sia davvero come sembra. Si tratterà infatti di uno sketch costruito ad arte, affidato all’imitazione di Claudio Lauretta, ormai colonna portante dello show. Una trovata che gioca apertamente sulla rivalità tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, alimentata negli ultimi mesi da frecciatine, confronti sugli ascolti e persino da giudizi più netti arrivati dall’alto. Una competizione che il programma di Rai 2 ha deciso di trasformare in comicità e risate (finalmente).
Quando va in onda la nuova edizione
La nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile partirà mercoledì 1 aprile 2026. Si tratta della dodicesima edizione del format, l’ottava consecutiva condotta da De Martino, impegnato stabilmente dal 2019. Lo show resta confermato su Rai 2. E mentre Stasera Tutto è Possibile torna a occupare il suo spazio, intorno a Stefano De Martino continuano a rincorrersi indiscrezioni sempre più insistenti sul futuro, compresa quella che lo vorrebbe protagonista di un possibile Sanremo 2027. Per ora, però, il futuro è tutto da decidere.
