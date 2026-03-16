Gerry Scotti non è più invincibile, La Ruota della Fortuna e il Milionario vanno giù: numeri (e motivi) del crollo imprevisto La serata di ieri ha confermato una volta di più il calo dei game show Mediaset in access e prima serata: De Martino ne approfitta (e anche Fazio ringrazia)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Anche Gerry Scotti accusa il colpo. Vero e proprio simbolo della stagione 2025/26 targata Mediaset, trascinata anche e soprattutto dal successo dei suoi programmi, il conduttore sta iniziando a faticare sempre di più negli ascolti tv. Ieri domenica 15 marzo in casa Canale 5 è suonato l’allarme per l’ennesima volta: Chi vuol essere milionario è stato travolto nei dati Auditel in prima serata da Imma Tataranni, mentre La Ruota della Fortuna quasi non riesce più a raggiungere Stefano De Martino e Affari Tuoi in access. Cosa sta succedendo? Scopriamo tutti i dettagli.

Gerry Scotti, dal successo al calo negli ascolti tv: cos’è successo

Il 14 luglio dello scorso anno Gerry Scotti sbarcava nell’access prime time con La Ruota della Fortuna, in quella che si rivelò una delle scelte più azzeccate della storia recente in casa Mediaset. Lo storico game show di Canale 5 iniziò a macinare numeri da urlo e anticipò di oltre un mese Affari Tuoi (che con il suo successo aveva anche costretto Striscia la Notizia alla chiusura) arrivando a trionfare nella fascia oraria fino a quel momento dominata da Stefano De Martino. La crescita de La Ruota fu irrefrenabile, tanto da non dare scampo alla concorrenza di Rai 1 per mesi. Vero e proprio simbolo di questa ‘rivalsa’, a dicembre Gerry Scotti tornò anche in prima serata con il ‘suo’ Chi vuol essere milionario riscuotendo subito ottimi risultati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 2026, tuttavia, la musica è cambiata e il conduttore ha iniziato a faticare nei dati Auditel, soprattutto in prima serata. Dopo un inizio anno in calo, infatti, ieri domenica 15 marzo 2026 è arrivata una sonora batosta. Chi vuol essere milionario è crollato (sotto i colpi di Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai 1) al 13,6% di share e si tratta della quinta puntata consecutiva sotto il 15% di share. Numeri ben lontani da quelli del debutto (con oltre 3 milioni di spettatori), che stanno ‘ingolosendo’ anche Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa su Nove, pronti a prendersi il secondo gradino del podio.

La Ruota e Chi vuol essere milionario: i motivi del crollo

Se da un lato Chi vuol essere milionario è in netto calo nel prime time di Canale 5, dall’altro La Ruota della Fortuna non se la passa meglio. Gerry Scotti continua a macinare ottimi numeri in access, ma riesce a raggiungere la concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi sempre più di rado. Ieri il game show di Rai 1 ha avuto ancora la meglio con il 24,1% di share (La Ruota si è fermato al 23%); ma cosa c’è dietro questo calo? Nel caso del ‘Milionario’ Scotti sembra pagare un format abbastanza macchinoso e poco moderno, mentre La Ruota non si è di fatto mai fermata andando in onda persino il 24, il 25 e il 31 dicembre, senza contare gli speciali in prima serata. La sensazione, dunque, è che Mediaset stia ‘sfruttando’ troppo il suo volto di punta e che il conduttore stia pagando il peso di gran parte degli ascolti trascinati per mesi sulle sue spalle.

Potrebbe interessarti anche