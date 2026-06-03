Sanremo 2027, Gerry Scotti si auto-invita: “Io e De Martino, un bellissimo colpo”. Poi ‘snobba’ Liorni: “Con Affari Tuoi è diverso” Il conduttore de La Ruota della Fortuna non esclude una serata sul palco dell’Ariston al fianco del suo ‘rivale’ negli ascolti: “Sarebbe un bellissimo colpo”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gerry Scotti apre a Sanremo 2027 e a Stefano De Martino. Il sogno di vedere il conduttore de La Ruota della Fortuna insieme al volto simbolo di Affari Tuoi sullo stesso palco (quello più ambito d’Italia), infatti, potrebbe presto diventare realtà. È stato proprio ‘zio Gerry’ a non escludere la possibilità di collaborare con il suo ‘rivale’ negli ascolti tv, magari proprio al teatro Ariston in occasione del Festival. Il conduttore Mediaset ha poi parlato della nuova ‘minaccia’ dell’access prime time di Rai 1, che tra poco farà spazio a L’Eredità di Marco Liorni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Gerry Scotti con Stefano De Martino al Festival di Sanremo? Le parole del conduttore

È da ormai quasi un anno la battaglia più accesa degli ascolti tv: Gerry Scotti e Stefano De Martino sono i protagonisti assoluti dell’access prime time della tv e ogni sera si sfidano all’ultimo spettatore negli ascolti al timone rispettivamente de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. I due volti simbolo di Mediaset e Rai potrebbero però presto ritrovarsi uno di fianco all’altro sul palcoscenico più importante, quello del teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2027. Ad aprire a questo scenario è stato direttamente Scotti, intervenuto a margine del Festival della Tv di Dogliani ("Può darsi che Stefano arriverà a invitarmi come fece Carlo Conti, ma per adesso non ne abbiamo ancora parlato"). Il conduttore de La Ruota della Fortuna ha ribadito anche in un’intervista al settimanale Chi. "Ce lo siamo detto almeno un paio di volte come battuta. Per il momento, è solo una battuta (…) Tutti parlerebbero di ‘pace televisiva’ ma, secondo me, Stefano me lo proporrebbe in maniera leggera, tipo: ‘Vieniti a bere un gin tonic a Sanremo da me’". Quel che è certo è che vedere ‘zio Gerry’ al fianco di Stefano De Martino (al suo primo anno alla conduzione e direzione artistica di Sanremo) sarebbe – come ammesso dallo stesso Scotti – "davvero un bellissimo colpo".

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La Ruota della Fortuna contro L’Eredità di Marco Liorni

Dopo avere monopolizzato la ‘guerra’ degli ascolti tv dell’access prime time, a breve La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi andranno in vacanza fino alla prossima stagione televisiva. Stefano De Martino lascerà spazio ai Mondiali prima e a L’Eredità di Marco Liorni (al debutto in questa fascia oraria) poi. Gerry Scotti, tuttavia, non teme nessuna concorrenza se non quella di Affari Tuoi, come ribadito anche al magazine Chi. "I Mondiali mi avrebbero impensierito se ci fosse stata l’Italia, ma senza la Nazionale è un’altra roba" ha dichiarato il conduttore de La Ruota, sottolineando i suoi dubbi anche su Liorni e L’Eredità: "Non so se abbia la forza di eguagliare o superare ciò che fa Affari Tuoi contro di me".

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