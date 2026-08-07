Gerry Scotti compie 70 anni: la puntata speciale e l’omaggio de La Ruota della Fortuna tra ricordi, ospiti e grandi emozioni Oggi venerdì 7 agosto il conduttore festeggia il compleanno con una serata evento dello storico game show campione d’ascolti di Canale 5: la carriera

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Non sarà una semplice puntata di La Ruota della Fortuna, ma una serata pensata per rendere omaggio a uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana. In occasione del suo 70° compleanno, oggi venerdì 7 agosto 2026 Gerry Scotti sarà al centro di uno speciale che ripercorrerà la sua lunga carriera attraverso giochi, ospiti storici e momenti dedicati ai programmi che hanno segnato intere generazioni di spettatori. Scopriamo tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna festeggia Gerry Scotti: una serata speciale tra grandi campioni e sorprese

La puntata speciale de La Ruota della Fortuna di oggi venerdì 7 agosto 2026 si preannuncia come una vera festa televisiva. Per celebrare il traguardo dei 70 anni di Gerry Scotti, infatti, il game show di Canale 5 metterà momentaneamente da parte la routine quotidiana per lasciare spazio a una serata ricca di emozioni, ricordi e soprattutto omaggi. Le classiche manche saranno arricchite da prove e frasi dedicate ai momenti più significativi della carriera del conduttore, trasformando il gioco in un viaggio attraverso oltre quarant’anni di televisione. Ad accompagnare Scotti, ovviamente, ci saranno Samira Lui e la musica dal vivo dei Fortuna Five, ma uno dei momenti più attesi sarà il ritorno di tre concorrenti rimasti nel cuore del pubblico: Ferdinando Sallustio, indimenticabile campione di Passaparola, Enrico Remigio, protagonista di Chi vuol essere milionario?, e Nicolò Scalfi, recordman di Caduta Libera.

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Settant’anni e oltre quattro decenni in tv: il momento d’oro di Scotti

Il settantesimo compleanno di Gerry Scotti arriva in uno dei periodi più felici della carriera del conduttore. In una recente intervista rilasciata al Messaggero, infatti, Gerry Scotti ha raccontato con sincerità lo stupore per il successo ottenuto dalla nuova edizione de La Ruota della Fortuna inaugurata ormai più di un anno fa, spiegando che risultati di questo livello erano ben lontani dalle aspettative iniziali. "Il format funziona da una vita" ha osservato, ammettendo però che nessuno immaginava ascolti capaci di superare il 28% di share e dominare l’access prime time dei dati Auditel dopo oltre un anno consecutivo di messa in onda. Scotti ha poi rivendicato con il suo consueto spirito autoironico il rapporto costruito negli anni con il pubblico, scherzando anche sul confronto con Stefano De Martino: "Stefano è bravissimo, ma lo zio Gerry è lo zio Gerry". Guardando al futuro, il conduttore non esclude l’idea di fermarsi nei prossimi anni, ma ha chiarito che sarà una scelta personale: "Deciderò io se farlo".

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