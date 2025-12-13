Gerry Marfella, chi è il vincitore di Bake Off Italia 2025: la carriera militare, i rimpianti per Pelayo e il ghiotto premio Chi ha vinto la finale di Bake Off Italia 2025: Gerry Marfella trionfa con una torta multistrato con ganache alla fragola. Secondo lo spagnolo Pelayo Ruiz.

La tredicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno si è conclusa con una finale intensa ed emozionante che ha incoronato Gerry Marfella come miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Un percorso fatto di studio, precisione e passione che ha conquistato pubblico e giudici, portando alla vittoria un concorrente capace di unire tecnica, creatività e determinazione. Scopriamo chi è Gerry Marfella e cosa è successo nell’atto conclusivo del programma andato in onda ieri sera – venerdì 12 dicembre 2025 – su Real Time.

Bake Off Italia 2025, cosa è successo nella finale (12 dicembre)

Bake Off Italia è il cooking show dedicato alla pasticceria amatoriale che, stagione dopo stagione, continua a registrare grande successo. L’edizione 2025 è andata in onda su Real Time ed è stata condotta da Brenda Lodigiani, che ha rimpiazzato la storia conduttrice Benedetta Parodi. L’imitatrice e showgirl è stata affiancata dalla giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. La finale di Bake Off Italia 13 ha visto scendere in campo quattro finalisti:

Gerry Marfella , ex militare piemontese

, ex militare piemontese Marzia Pellegrino , giovane studentessa toscana

, giovane studentessa toscana Patrizia Mischianti , ex imprenditrice romana

, ex imprenditrice romana Pelayo Ruiz, docente spagnolo residente a Malaga

La puntata conclusiva si è articolata in tre prove, ciascuna dedicata a un dolce diverso e caratterizzata da un’eliminazione diretta.

Prima prova – Saint Honoré: I finalisti hanno dovuto realizzare la Saint Honoré, uno dei dolci simbolo della pasticceria francese. Una prova complessa, che richiedeva precisione nella lavorazione della sfoglia, equilibrio delle creme e attenzione alle decorazioni. Al termine di questa sfida, Marzia Pellegrino è stata eliminata.

Seconda prova – Petali di pesca: Nella prova tecnica, sotto la supervisione del maestro Iginio Massari, i concorrenti rimasti hanno affrontato la realizzazione di "Petali di pesca", una torta moderna composta da monoporzioni che, unite, formavano un elegante fiore. Una sfida estremamente tecnica che ha portato all’eliminazione di Patrizia Mischianti, classificatasi al terzo posto.

Terza prova – La torta della vittoria: Lo scontro finale ha visto contrapposti Gerry Marfella e Pelayo Ruiz, chiamati a realizzare la propria torta della vittoria, un dolce monumentale e personale, senza ricetta prestabilita.

La creazione di Gerry, una torta a più piani con ganache alla fragola, decorazioni in crema al burro e dettagli al cioccolato bianco, ha convinto i giudici per gusto fresco, equilibrio e presentazione, permettendogli di superare l’avversario e conquistare il titolo.

Bake Off Italia, chi è il vincitore Gerry Marfella

Il vincitore di Bake Off Italia 2025, Gennaro "Gerry" Marfella, ha 35 anni e vive a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Cresciuto con il sogno di seguire le orme del padre poliziotto, ha intrapreso la carriera militare, esperienza che gli ha trasmesso disciplina e rigore. Col tempo, però, ha scelto di cambiare strada per dedicarsi alla famiglia e alla sua vera passione: la pasticceria. Padre di un bambino di tre anni e mezzo e sostenuto dalla moglie Cristina, Gerry ha affrontato Bake Off Italia con grande determinazione, mostrando una crescita costante puntata dopo puntata. La vittoria nella finale del 2025 rappresenta per lui una potenziale svolta verso il futuro: il suo obiettivo è aprire una bakery di viennoiserie, trasformando il successo televisivo in un nuovo lavoro. Il successo a Bake off gli garantirà anche una fornitura annuale di prodotti Novi, attrezzature professionali Chefline e un corso di specializzazione in pasticceria alla Scuola di Alta Formazione Gastronomica In Cibum.

Le reazioni del web e i rimpianti per Pelayo Ruiz

Il trionfo di Gerry chiude un’edizione di Nake Off particolarmente seguita sul web, dove non tutti hanno condiviso la scelta finale dei giudici. Su ‘X’, infatti, tantissimi utenti parteggiavano per lo spagnolo Pelayo Ruiz: "Jerry bravo ok,ma Pelayo per me meritava di più", ha scritto uno spettatore. E qualcuno ha aggiunto: "Pelayo é stato il centro di questa edizione, ci é arrivata tutta la sua essenza e la sua anima pura e gentile. Che questo possa essere l’inizio, noi continueremo a seguirti e sperare di poter entrare nella tua pasticceria un giorno non troppo lontano", "Comunque amici di #BakeOffItalia non vi perdonerò mai non aver fatto vincere Pelayo. Mi avete distrutto il cuore". Anche Gerry Marfella, però, ha avuto la sua dose di complimenti. C’è chi ha scritto: "Bravissimo Gerry, vittoria meritata".

Bake Off Italia, il successo dell’edizione 2025

Gli ascolti di Bake Off Italia 2025 sono stati generalmente buoni, con picchi importanti durante le ultime puntate. La tredicesima stagione ha visto risultati solidi su Real Time, raggiungendo punte superiori al 4% di share , e confermandosi come un successo soprattutto sul target femminile, con la nuova conduzione di Brenda Lodigiani che ha ben sostituito Benedetta Parodi, portando leggerezza ed efficacia al programma.

