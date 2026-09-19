È morto Gerrit Graham, attore di cult come Star Trek e Scuola di Polizia: le cause della morte L'attore, noto per i suoi ruoli nel cult horror-musicale Il fantasma del palcoscenico e nelle serie del franchise di Star Trek, è morto a 76 anni

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Si è spento all’età di 76 anni Gerrit Graham, attore americano noto per i suoi ruoli nel cult horror-musicale Il fantasma del palcoscenico e nelle serie del franchise di Star Trek. Come riportato da Variety, l’attore è deceduto martedì a Rhinebeck, nello Stato di New York, a causa di gravi complicazioni polmonari.

Chi era Gerrit Graham: dagli esordi al grande successo

Nato a New York il 27 novembre 1949, Graham si era formato alla Columbia University, guidando la compagnia teatrale dell’ateneo prima di fare il suo esordio sul grande schermo nel 1968 con Ciao America! di Brian De Palma. Proprio con il regista stringerà un sodalizio artistico che lo porterà, qualche anno più tardi, a interpretare il stravagante cantante glam rock Beef ne Il fantasma del palcoscenico (1974), il ruolo che più di tutti lo ha consegnato alla memoria del pubblico.

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Nel corso di una carriera eclettica, Graham ha collezionato decine di partecipazioni cinematografiche e televisive. Sul grande schermo lo si ricorda in titoli come Scuola di polizia 6 – La città è assediata, Demon Seed, La fantastica sfida, TerrorVision, La mia ragazza 2 e Voglia di ricominciare. In TV è stato una presenza costante tra gli anni ’70 e ’90, comparendo in serie di enorme successo come Miami Vice, Seinfeld, La signora in giallo, A-Team, Dallas e, per l’appunto, Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: Voyager, dove ha interpretato due personaggi distinti.

Non solo cinema e TV nella sua carriera

Artista dai molteplici talenti, Graham non si è limitato alla recitazione: ha lavorato anche come sceneggiatore per la serie Ai confini della realtà e ha firmato diversi brani musicali in collaborazione con Bob Weir, storico membro dei Grateful Dead. L’ultimo ruolo accreditato di Gerrit Graham in un lungometraggio cinematografico è stato quello di Hal nel film horror/commedia Building Girl (2005). In ambito televisivo, tra i suoi ultimi ruoli figurano apparizioni in serie come Law & Order – I due volti della giustizia (1999) e Third Watch (Squadra emergenza, 2005). Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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