George Clooney e la moglie Amal costretti a scappare dalla Provenza in fiamme: la lettera al sindaco per salvare la loro "villa del cuore"
La splendida tenuta della coppia, una fattoria settecentesca da oltre 170 ettari con piscina, uliveti e vigneti in produzione rischia di sparire per sempre
In questa estate torrida, l’ennesima degli ultimi anni, Francia, Spagna, Italia, Inghilterra e Grecia, con tre vittime confermate tra i vigili del fuoco, stanno venendo interessate da numerosi incendi. In Spagna sono state evacuate circa 63mila persone, mentre in Francia il bilancio è ancora più pesante: oltre 224mila sfollati nella sola regione della Gironda, cui si aggiungono altre migliaia di persone nella Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Proprio lì è sita la villa di George Clooney e della moglie Amal Alamuddin, che i due hanno dovuto abbandonare in fretta e furia per sfuggire alle fiamme. "Non sappiamo se la nostra villa del cuore ce la farà", ha scritto la coppia in una lettera indirizza al sindaco di Brignoles, Didier Brémond, e raccolta dal magazine People.
La Provenza brucia e Villa Clooney rischia di andare in fumo: l’appello di George e Amal
George e Amal, su spinta della protezione civile francese, hanno dovuto abbandonare la loro storica villa da 170 ettari nota come "Domaine du Canadel". Le autorità locali hanno infatti alzato l’allerta e disposto l’evacuazione obbligatoria per le zone limitrofe, travolte dagli incendi che stanno divorando la regione. I due, che abitano con i due gemelli di nove anni, Alexander ed Ella, nella tenuta di famiglia a Brignoles, nel dipartimento del Var, in Provenza, hanno lanciato un accorato appello al sindaco della città. In essa, i Clooney hanno espresso grande preoccupazione per un’abitazione che considerano il loro rifugio più amato, ammettendo di non sapere se la loro bella casa sopravviverà a questo momento terribile.
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Preoccupazioni che, va detto, si allargano a tutti gli abitanti della città, che i due si augurano riescano a mettersi al sicuro; ribadiscono anche l’intenzione di restare legati alla comunità qualunque cosa accada al villaggio. "Amiamo Brignoles e i nostri amici che vivono lì", hanno scritto i due nel messaggio.
Una crisi senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale
Quella che sta attraversando attualmente la Francia è stata descritta dal suo Presidente, Emmanuel Macron, senza mezzi termini come la più grave crisi mai registrata dal Paese, la più dura dalla Seconda Guerra Mondiale, con oltre 160mila ettari già andati in fumo e una stagione degli incendi tutt’altro che conclusa.
Non è la prima volta che la tenuta dei Clooney a Brignoles rischia per via degli incendi: già nel luglio 2025 un rogo scoppiato nei pressi della proprietà, partito da un impianto solare vicino, aveva messo in allerta la zona, prima di essere domato dai vigili del fuoco per fortuna senza conseguenze.
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